Что такое газовый конденсат и при чем тут нефть и газ

Наверняка все вы слышали про газовый конденсат. Хотя бы при упоминании запасов новых месторождений. Например в прошлом году Новатэк открыл новое месторождение. В пресс-релизе написано следующее:

Компания НОВАТЭК сообщила об открытии нового газоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове. Извлекаемые запасы природного газа месторождения оцениваются в объеме 52 млрд куб. м, запасы жидких углеводородов (газовый конденсат) — 2 млн тонн."

К сожалению мало кто может внятно сказать, что такое газовый конденсат. Даже профессионалы-нефтяники могут выдавать такие определения, что голова кругом идет. Одни утверждают, что просто легкая нефть. Мол если 0,82 г/см3 и легче – это газовый конденсат.

Другие делают упор на состав. Если газовый конденсат, то в нем мало АСПО (асфальтосмолистых и парафинистых отложений). Также в ней нет тиофеновой серы и изопреноидов. Третьи делают упор на фракционный состав. Если в жидкости более 12,5% предельных алканов С5-С14 (пентан-тетрадекан), то это газовый конденсат. И так далее.

Только это все неправильно. Самое же забавное заключается в том, что если взять эти вещества и подвергнуть анализу в лабораторных нормальных условиях, то ... не будет никакой разницы. Потому что нефть и газовый конденсат сами по себе очень неоднородные вещества и очень сильно могут отличаться друг от друга. Даже если они добываются из одной скважины, при условии, что эксплуатируются разные пласты. Я вообще не понимаю суть этих споров, ведь в учебники геологии хорошо расписаны ретроградные явления, которые и приводят к появлению газового конденсата.

Отличите же между нефтью и газом заключается одном - в каком виде они находятся в пластовых условиях.

Все, что содержится в пласте называется флюидом. Это нефть, газ и вода+газовый конденсат. Нефть, естественно, находится в жидком состоянии. Если в месторождении есть газ, то под огромным давлением он растворяется в нефти, полностью или частично.

Но бывает и иная ситуация, когда нефть растворяется в газе. Для этого должно выполняться три условия:

1. Газа в пласте больше, чем нефти

2. Температура пласта 90-95 градусов

Давление не ниже 200-250 атмосфер (20-25 мПа).

И в таких условиях не газ растворяется в нефти, а наоборот, жидкая нефть переходит в газообразное агрегатное состояние и растворяется в газе. Такое явление называется ретроградным (обратным) испарением.

Когда происходит добыча, то газ с растворенной в нем нефтью поднимается наружу. Падает температура и давление, растворенная в газе нефть выпадает в осадок. Это и есть тот самый газовый конденсат. Само явление называется ретроградной (обратной) конденсацией.

Итак, различие между нефтью и газовым конденсатом заключается в фазовом состоянии жидких углеводородов (при нормальных условиях) в пластовых условиях. Если в пластовых условиях смесь углеводородов находится в жидком состоянии - это нефть. Если же она растворена в газе и в пластовых условиях представляет собой газ, а в жидкое состояние возвращается при снижении давления/температуры на поверхности – это газовый конденсат.

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