Не путайте образованность с умом: истории из интернета

- У меня докторская степень, я работаю со множеством докторов наук. Многие из них думают, что раз они преуспели в одной области, то являются экспертами во всём. Поэтому у них есть своё экспертное мнение обо всём на свете. Это называется синдромом доктора философии.





- Говорят, что степени дают не самым умным, а самым упорным. У меня есть докторская степень, могу подтвердить, что в большинстве тем я полный профан. Но зато я хороший специалист в одной узкой области.





- Получение докторской степени - это когда ты узнаёшь всё больше и больше о всё меньшем и меньшем, а в конечном итоге знаешь всё ни о чём.