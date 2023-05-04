Не путайте образованность с умом: истории из интернета

Пользователи рассказали о своих хорошо образованных родственниках и знакомых, которые при этом совершенно беспомощны в обычной жизни.
Пост составлен на основе комментариев пользователей сайта Reddit.
- Мать моего бывшего парня была профессором лингвистики и знала более 10 языков. При этом она один из самых глупых людей, которых я когда-либо встречала. Вот несколько примеров: она думала, что в экстренных случаях стюардессы катапультируются из самолета, что сдача крови вызывает какое-то смертельное заболевание крови. Но больше всего мне понравилось, когда она сказала, что у её сына болит колено не из-за травмы, а из-за того, что он есть слишком много кетчупа.
- Я адвокат. Одно время я вёл занятия для аспирантов в местном университете, и профессор, не зная о моей основной работе, заявила мне, что наличие докторской степени по закону освобождает от обязанностей присяжного, потому что доктора наук слишком умны, чтобы быть присяжными. Я объяснил ей, что всё совсем не так, что для того, чтобы быть присяжным, нужно лишь иметь гражданство. Она покраснела (то ли от злости, то ли от стыда), обещала мне доказать свою правоту на следующем занятии, но так и не доказала.
- Моя бывшая жена с докторской степенью в области неврологии долго ехала на ручнике за рулём моей машины. Потом позвонила мне, чтобы спросить, что не так с моим авто - откуда шум и запах?
- У меня докторская степень, я работаю со множеством докторов наук. Многие из них думают, что раз они преуспели в одной области, то являются экспертами во всём. Поэтому у них есть своё экспертное мнение обо всём на свете. Это называется синдромом доктора философии.
- Говорят, что степени дают не самым умным, а самым упорным. У меня есть докторская степень, могу подтвердить, что в большинстве тем я полный профан. Но зато я хороший специалист в одной узкой области.
- Получение докторской степени - это когда ты узнаёшь всё больше и больше о всё меньшем и меньшем, а в конечном итоге знаешь всё ни о чём.
- Питер Дьюсберг - молекулярный биолог, работающий в Калифорнийском университете в Беркли. Он сделал блестящую карьеру в науке, но стал отрицателем СПИДа, утверждая, что между ВИЧ и СПИДом нет никакой связи. Очень многие люди попали под влияние его научного авторитета, в том числе многих ВИЧ-положительных. В итоге эти люди заражали других и отказывались от антиретровирусной терапии. Среди них была активистка, отрицающая СПИД, по имени Кристина Маджоре, заразившая своего младенца через грудное вскармливание.
- Биохимик Кэри Муллис получил Нобелевку по химии в 1993 году. При этом он отрицал глобальное потепление, считал, что ВИЧ не вызывает СПИД, верил в астрологию и утверждал, что его посещали инопланетяне в виде светящегося говорящего енота.
Я знаю многих людей в области науки, которые проводят двойное слепое рандомизированное контролируемое испытание в лаборатории, а потом идут домой и читают в газете свой гороскоп.
- Отчим моей жены был химиком. С недавнего времени он страдает диабетом. Однажды ночью он вызвал скорую, так как у него был необычно высокий уровень сахара. Он утверждал, что питается правильно (это на него не похоже), поэтому понятия не имеет, почему у него высокий сахар.
При этом в его машине мы с женой нашли 2-литровую бутылку газировки, смешанной с виноградным соком. Он сказал, что эти два напитка компенсируют сахар, что мы ничего не понимаем, потому что он химик и ему лучше знать.
- Мой двоюродный дядя - блестящий инженер, но у него напрочь отсутствуют социальные навыки.
Если я расскажу ему анекдот, скажем, о собаках, он не засмеется, но расскажет вам о том, как эволюция собак отражает эволюцию человечества и как наши виды являются симбиотическими или что-то в этом роде. Потом я ему объясню, что это была шутка, он задумается, а потом рассмеется.
- Однажды я уронила немного еды с тарелки на пол, когда накрывала на стол. Я аккуратно вытерла пол салфеткой... а потом выбросила весь ужин и тарелку в мусорное ведро. И вот я смотрю на салфетку в руке, думая, как я буду это есть, и в этот момент появляется мой муж и говорит: “Ну ты же доктор наук…”
Источник:
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Во-первых, перевод с английского неправильный, "доктор философии" (PhD) на самом деле означает кандидат наук.
Во-вторых, не клевещите на докторов и кандидатов. Я сам эксперт во всех областях, но научной степени у меня нет.