Четыре реальных случая "робинзонады"

В которых не было ничего романтичного, или трогательного, как мы видели в фильмах "Голубая лагуна", или "Изгой". Это тяжёлое испытание, с которым справиться могут далеко не все.
Все очень болезненно, прозаично и шансы не умереть после того, как выжил в кораблекрушении, очень малы. Но людям из этой подборки это удалось. Вот только какой ценой...
Девушка-инуит Ада (в девичестве Дэлутук) жила не самой весёлой жизнью. Из троих детей выжил лишь один, а спустя недолгое время умер и молодой муж. У неё не было выбора и пришлось отдать сына в приют, чтобы пойти зарабатывать деньги. Алан Кроуфорд из Канады предложил девушке поработать швеёй и кухаркой в арктической экспедиции.
Пятеро человек: Алан, Ада, полярники Фред Маурер, Лорн Найт и Мильтон Галле выехали в сторону острова Врангеля 16 сентября 1921 года. Им нужно было опередить японскую экспедицию, которые хотели заявить свои права на остров. Зимовка выдалась непростой: еда быстро закончилась, а охота, вопреки надеждам команды, результатов не принесла.
Маурер, Галле и Кроуфорд решили поехать обратно домой. А вот Ада отказалась и осталась с Найтом на острове, который был тяжело болен и не мог перемещаться. Также с ними остался экспедиционный кот Виц.
Полярники пропали по дороге обратно. Найт умер вскоре после их отъезда. Ада жила вместе с котиком одна полтора года. Она научилась охотиться, жить в экстремальных условиях и только в 1932 году её спасла с острова экспедиция Гарольда Нойса.
Ада вернулась, забрала своего единственного сына из приюта и перебралась с ним в Сиэтл.
За 4 года и 4 месяца проведённых на необитаемом острове шотландский боцман смог справиться со всеми испытаниями, выпавшими на его долю и стал прототипом того самого Робинзона Крузо.
В 1703 году, в апреле, Селькирк участвовал в британской экспедиции к побережью Южной Америки и, честно говоря, за год достал всю команду корабля Cinque Ports своими скандалами.
Во время очередных разборок Селькирк потребовал, чтобы его высадили и капитан Чарльз Пикеринг с радостным воплем тут же исполнил его просьбу. Боцман пытался, конечно, взять назад свои слова, но первое слово дороже второго, так что... Добро пожаловать на необитаемый остров Ма-а-Терра, мистер Селькирк.
К счастью, до боцмана там уже какое-то время жили переселенцы и они оставили после себя кошек с козами. Животные успели одичать, но и Селькирк никуда не торопился: он приручил коз, получил свежее молоко, мясо, шкуры, из которых он шил что-то вроде одежды. Кошечки спасали Александра от крыс и были что-то вроде дружеской компании. Ещё на острове он отыскал съедобные ягоды и дикую репку.
Только в начале 1709 года у Мас-а-Тьерра бросил якорь британский корабль Duke. Экипаж с удивлением обнаружил на острове уже вполне обжившегося Селькирка. Боцман был спасён, а по возвращении на родину стал очень знаменит: про него писали во всех газетах, а в пабах, где он любил проводить время, стояли очереди из желающих угостить его алкоголем и послушать истории.
Через несколько лет Александр Селькирк в составе королевского флота отправился к Западной Африке и там умер от жёлтой лихорадки.
Эта пара оказалась на острове исключительно по собственному желанию.
Джеральд Кинсленд, будучи уже немолодым британским журналистом, в начале 1980-х, захотел провести социальный эксперимент и прожить один год вдалеке от цивилизации, на тропическом острове. В поисках своего Пятницы он написал в журнале объявление, на которое отозвалась Люси Ирвин.
И вот, в 1982 году, Кингсленд и Ирвин отправились на остров, расположенный между Австралией и Новой Гвинеей. Но для начала они поженились, чтобы облегчить себе получение виз.
И только оказавшись уже на Таине, молодожёны поняли, что у них вообще нет ничего общего. Но на острове не было не только людей, но и ЗАГСов (да и вообще каких-то официальных учреждений, так что волей-неволей им пришлось учиться совместной жизни, да ещё и в экстремальных условиях. И Джеральд, и Люси признавались, что поиск взаимопонимания оказался для них сложнее, чем любые бытовые сложности.
К несчастью, в 1983 году на остров обрушилась засуха, и у отшельников не осталось запасов пресной воды. Их выручили аборигены с острова Баду, расположенного неподалёку. После возвращения в Британию, пара немедленно развелась и оба написали по книге. Обе они стали настоящими бестселлерами: "Островитянин" и "Выброшенные".
В 1942 году экипаж ледокола "Александр Сибиряков" вступила в бой в немецким крейсером Admiral Scheer недалеко от острова Домашний (Карское море). Практически все пассажиры и экипаж или погибли на борту во время пожара или их захватили в плен.
Вот только кочегар Павел Вавилов в воду угодил позже всех, а позже смог вскарабкаться на уцелевший спасательный вельбот. Повезло ещё, что было 25 августа и вода была относительно тёплой. Он нашёл в лодке галеты, спички, бочонок воды. Вавилов выловил в воде тёплую одежду и мешок отрубей, а потом направился на сигналы маяка и очутился на необитаемом острове Белуха.
34 дня кочегар жил на острове, где кроме него были только симпатичные белые мишки. Павел обустроил себе более-менее безопасное жилище на верхней площадке маяка, питался варевом из отрубей и пил талую воду, так как в сентябре в тех краях снег уже был.
Запасы заканчивались и, на счастье кочегара, Вавилова увидела команда парохода "Сакко", проходившего неподалёку. Гидросамолётом, отправленным на спасение Вавилова, управлял легендарный полярный лётчик Иван Черевичный.
После спасения Павел Вавилов довольно быстро пришёл в себя и работал на ледоколах "Ленин" и "Георгий Седов".
Источник:
- Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться
- Печенеги. Куда исчезли главные враги средневековой Руси
- 20+ людей, которые поделились секретами своих профессий
- Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили
В контексте повествования - абсолютная бессмыслица.