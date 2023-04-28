Четыре реальных случая "робинзонады"

Девушка-инуит Ада (в девичестве Дэлутук) жила не самой весёлой жизнью. Из троих детей выжил лишь один, а спустя недолгое время умер и молодой муж. У неё не было выбора и пришлось отдать сына в приют, чтобы пойти зарабатывать деньги. Алан Кроуфорд из Канады предложил девушке поработать швеёй и кухаркой в арктической экспедиции.

Пятеро человек: Алан, Ада, полярники Фред Маурер, Лорн Найт и Мильтон Галле выехали в сторону острова Врангеля 16 сентября 1921 года. Им нужно было опередить японскую экспедицию, которые хотели заявить свои права на остров. Зимовка выдалась непростой: еда быстро закончилась, а охота, вопреки надеждам команды, результатов не принесла.



