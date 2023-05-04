В Петербурге ракетный комплекс "Искандер" протаранил дорожное ограждение

К счастью, никто не пострадал. Не будь на дороге отбойника, могла случится трагедия.
Сообщается, что врезавшийся в дорожное ограждение на кольцевой автодороге (КАД) ОТРК "Искандер" направлялся на репетицию парада ко Дню Победы. Из-за чего произошла авария, пока неизвестно. По рабочей версии, военнослужащий не справился с управлением.
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Сейчас на месте аварии работает ДПС, участок дороги, где произошло столкновение ракетного комплекса, перекрыт полицейскими. По предварительной информации, водитель "Искандера" не пострадал.
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Отмечается, что из-за передвижении военной техники сегодня некоторые участки автодорог в Петербурге будут перекрыты с 14 до 18:30 часов.
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