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В Петербурге ракетный комплекс "Искандер" протаранил дорожное ограждение

В Петербурге ракетный комплекс "Искандер" протаранил дорожное ограждение

Автор:
04 мая 2023 16:09
Сообщество : Аварии
Метки: Санкт-Петербург   авария   видео   день победы   отбойник   отрк искандер   репетиция   
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К счастью, никто не пострадал. Не будь на дороге отбойника, могла случится трагедия.

Сообщается, что врезавшийся в дорожное ограждение на кольцевой автодороге (КАД) ОТРК "Искандер" направлялся на репетицию парада ко Дню Победы. Из-за чего произошла авария, пока неизвестно. По рабочей версии, военнослужащий не справился с управлением.

Сейчас на месте аварии работает ДПС, участок дороги, где произошло столкновение ракетного комплекса, перекрыт полицейскими. По предварительной информации, водитель "Искандера" не пострадал.

Отмечается, что из-за передвижении военной техники сегодня некоторые участки автодорог в Петербурге будут перекрыты с 14 до 18:30 часов.

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Метки: Санкт-Петербург   авария   видео   день победы   отбойник   отрк искандер   репетиция   
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6  комментариев
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Борис Карабанов 38 минут назад
Надо запретить "Искандерам" ездить по дорогам общего пользования. Слишком много ЧП с их участием. В удельном выражении колоссальная цифра.
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