В Калининграде мужчина нокаутировал девушку за отказ знакомиться

Инцидент произошёл 30 апреля на улице Литовский вал. По рассказам пострадавшей, возле магазина неизвестный мужчина привязался к ней, чтобы познакомиться. В какой-то момент, когда девушка ответила отказом на его "чарующий" флирт, тот начал вести себя агрессивно. Она его оттолкнула и пошла своей дорогой. Но тот догнал девушку и со спины ударил в челюсть. Девушка упала как подкошенная на асфальт, а нападавший скрылся. Очевидцы не стали его задерживать, но хотя бы помогли пострадавшей, вызвав ей скорую.