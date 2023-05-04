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В Калининграде мужчина нокаутировал девушку за отказ знакомиться

В Калининграде мужчина нокаутировал девушку за отказ знакомиться

Автор:
04 мая 2023 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Калининград   видео   знакомство   конфликт   нокаут   полиция   
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Калининградцы пытались самостоятельно найти любителя подраться с женщинами, но не смогли. К поискам подключилась полиция.

Инцидент произошёл 30 апреля на улице Литовский вал. По рассказам пострадавшей, возле магазина неизвестный мужчина привязался к ней, чтобы познакомиться. В какой-то момент, когда девушка ответила отказом на его "чарующий" флирт, тот начал вести себя агрессивно. Она его оттолкнула и пошла своей дорогой. Но тот догнал девушку и со спины ударил в челюсть. Девушка упала как подкошенная на асфальт, а нападавший скрылся. Очевидцы не стали его задерживать, но хотя бы помогли пострадавшей, вызвав ей скорую.

Отмечается, что жители Калининграда сначала самостоятельно пытались найти романтика с большой дороги через соцсети. Их попытки успехом не увенчались и они обратились в полицию. Пострадавшая, судя по всему, заявления в правоохранительные органы не подавала. И очень зря. Но тем не менее полиция уже подключилась к поиску любителя распускать руки.

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Метки: Девушка   Калининград   видео   знакомство   конфликт   нокаут   полиция   
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23  комментария
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
ослоеб горный
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24k
MrGod 14 минут назад
Есть представители банановых республик?
Как вы прокомментируете поступок данного животного?
Наверно гордость за примата?
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2k
Руслан 17 минут назад
Мне кажется, что если бы после таких происшествий виноватого находили бы в камере, висящем на шнурках, то число подобных преступлений со стороны чурбанов, стало бы в разы меньше. Достаточно 2-3 самоповешенных и остальные 100 раз подумают. А то гуманно слишком - извинения на камеру и административка.
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1k
Kra 20 минут назад
как-то странно начинается видео, такое ощущение, что его неудачно обрезали.
Хотелось бы полную версию увидеть с завязкой и кульминацией, развязку нам показали, спасибо...
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1k
ВазгенСемёнович 22 минуты назад
Попадется, извинится, пообещает так больше не делать. В душе пожалеет, что попал на камеру, иначе бы всей общиной отрицали и говорили что это навет по национальному признаку. "Блэк ливс маттер рашн вершн".

Его соплеменники и схожие по религии скажут "мужчины так не поступают" и "нет плохой национальности, есть...", "Мы все хорошие, по одному не надо судить обо всех". Так-то эти слова будут правильными по сути, но есть нюансы ... однако кому до них дело есть.

У нас вон, города бомбят и диверсии совершают на территории, а всё никак "красную линию" не пересекут, что мы "всерьез начали", будет ли дело наверху до таких мелочей как межнациональные внутренние проблемы которых по мнению верхов на самом деле и нет?

Как бы и всё. Терпим дальше, ждём что всё решится само собой.
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1k
Сергей Викторович 23 минуты назад
Грубо послала... Да более чем уверен, что послали его только когда он по-нормальному не понял.
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
и снова безнациональная вешалка для бороды
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 Полчаса назад
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13k
butata Полчаса назад
Я хочу видеть пашет из этой обезьяны, который скормят свиньям
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Лично я увидел, как она ударила обезьяну по морде и огребла.
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1k
Максим Макашев 44 минуты назад
Рафик не уиноуват! Мамой кылянус!!!
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9k
Сол Гудман 45 минут назад
Ждем извинений блеющим голоском и опущеными глазками, это у них хорошо получается
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5k
alex Час назад
опять макаки оборзели, а чё их диаспоры в фсб не вызовут? армяне с азиками начали отношения в москве выяснять, обе диасоры на ковер и сразу тишина. тут даги и др начали бошки понимать
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7k
schmubu Час назад
ну, если видосик внимательно посмотреть, то картинка немного другая будет.
двое прохожих - оба в жёлтых куртках, оба с одинаковыми сумками через плечо, очевидно - пара. скорее всего - туристы, проходившие мимо. оба в возрасте, особенно по второму видно, у него типичные движения немолодого человека.
что он там сказал- неизвестно, но наверняка не познакомиться хотел, женина раза в два старше его. может просто до2,718ьался, типа "что вы тут ходите по моему району".
и женщина наверное хотела его оттолкнуть, но не просто его оттолкнула, а попала ему в лицо, это между 0-1 секундой видно. это, очевидно, и было катализатором.
тут, на фишках, тоже много таких персонажей, которые говорят "если женщина меня ударила, она больше не женщина, а спарринг-партнёр", не правда ли?
и то, что заявление не подавали, говорит о том, что заезжие туристы, не хотели связываться, дальше (обратно) уехали.
а другие двое на видео, не очевидцы, а кореша его. они ж там втроём и тусовались.
ну, надеюсь, его найдут и "объяснят" что так поступать - некрасиво.
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276
Maikl Час назад
Отрубить руки по локти и яйца.
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1k
JulZh Час назад
А звук то он и не отключил
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12k
Shtoppi Час назад
<<Очевидцы не стали его задерживать...>>
----------
а все потому что, кто-то напринимал законов, по которым у преступника больше прав при задержании или самообороне, вдруг ему е_ло переломают, чем у жертв агрессии или тех кто станет оказывать помощь. вот народ и не встревает. потому что законы писаны не для защиты граждан, а преступниками для защиты других преступников.
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9k
Том Сойер Час назад
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5k
onebibis Час назад
Когда же кончится терпение у нормальных людей и русских и граждан других национальностей России? Как ни посмотришь криминальные новости, совершают преступления приезжие или с Кавказа или со Средней Азии.
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1k
Сергей А Час назад
Скорее всего пёс расстроился не потому что с ним отказалась знакомиться, а потому что узнал какого цвета у него жопа
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