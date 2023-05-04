В Калининграде мужчина нокаутировал девушку за отказ знакомиться

Калининградцы пытались самостоятельно найти любителя подраться с женщинами, но не смогли. К поискам подключилась полиция.
Инцидент произошёл 30 апреля на улице Литовский вал. По рассказам пострадавшей, возле магазина неизвестный мужчина привязался к ней, чтобы познакомиться. В какой-то момент, когда девушка ответила отказом на его "чарующий" флирт, тот начал вести себя агрессивно. Она его оттолкнула и пошла своей дорогой. Но тот догнал девушку и со спины ударил в челюсть. Девушка упала как подкошенная на асфальт, а нападавший скрылся. Очевидцы не стали его задерживать, но хотя бы помогли пострадавшей, вызвав ей скорую.
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Отмечается, что жители Калининграда сначала самостоятельно пытались найти романтика с большой дороги через соцсети. Их попытки успехом не увенчались и они обратились в полицию. Пострадавшая, судя по всему, заявления в правоохранительные органы не подавала. И очень зря. Но тем не менее полиция уже подключилась к поиску любителя распускать руки.
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Как вы прокомментируете поступок данного животного?
Наверно гордость за примата?
Хотелось бы полную версию увидеть с завязкой и кульминацией, развязку нам показали, спасибо...
Его соплеменники и схожие по религии скажут "мужчины так не поступают" и "нет плохой национальности, есть...", "Мы все хорошие, по одному не надо судить обо всех". Так-то эти слова будут правильными по сути, но есть нюансы ... однако кому до них дело есть.
У нас вон, города бомбят и диверсии совершают на территории, а всё никак "красную линию" не пересекут, что мы "всерьез начали", будет ли дело наверху до таких мелочей как межнациональные внутренние проблемы которых по мнению верхов на самом деле и нет?
Как бы и всё. Терпим дальше, ждём что всё решится само собой.
двое прохожих - оба в жёлтых куртках, оба с одинаковыми сумками через плечо, очевидно - пара. скорее всего - туристы, проходившие мимо. оба в возрасте, особенно по второму видно, у него типичные движения немолодого человека.
что он там сказал- неизвестно, но наверняка не познакомиться хотел, женина раза в два старше его. может просто до2,718ьался, типа "что вы тут ходите по моему району".
и женщина наверное хотела его оттолкнуть, но не просто его оттолкнула, а попала ему в лицо, это между 0-1 секундой видно. это, очевидно, и было катализатором.
тут, на фишках, тоже много таких персонажей, которые говорят "если женщина меня ударила, она больше не женщина, а спарринг-партнёр", не правда ли?
и то, что заявление не подавали, говорит о том, что заезжие туристы, не хотели связываться, дальше (обратно) уехали.
а другие двое на видео, не очевидцы, а кореша его. они ж там втроём и тусовались.
ну, надеюсь, его найдут и "объяснят" что так поступать - некрасиво.
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а все потому что, кто-то напринимал законов, по которым у преступника больше прав при задержании или самообороне, вдруг ему е_ло переломают, чем у жертв агрессии или тех кто станет оказывать помощь. вот народ и не встревает. потому что законы писаны не для защиты граждан, а преступниками для защиты других преступников.