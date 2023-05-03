Крылышко или ножка? Как на самом деле обстоят дела на рынке пробирочного мяса

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В 1976 году на экраны вышла французская картина "Крылышко или ножка". С тех пор тема мяса из пробирки периодически всплывает. Как же сейчас обстоят дела в индустрии искусственного мяса?
На самом деле уже функционируют компании, специализирующиеся на выращивании мяса.
На самом деле уже функционируют компании, специализирующиеся на выращивании мяса.
Eat Just, Сингапур
Власти страны активно поддерживают инициативу компаний по производству пробирочного мяса.
В декабре 2020-го года Eat Just стала выпускать искусственную курятину под брендом "Хорошее Мясо" (Good Meat). Первыми клиентами компании стали рестораны.
На тот момент мощности компании были весьма скромные — биореактор мощностью всего 1200 литров. Примечательно, что в планах компании увеличить мощности биореакторов до пятидесяти тысяч литров.
В декабре 2020-го года Eat Just стала выпускать искусственную курятину под брендом "Хорошее Мясо" (Good Meat). Первыми клиентами компании стали рестораны.
На тот момент мощности компании были весьма скромные — биореактор мощностью всего 1200 литров. Примечательно, что в планах компании увеличить мощности биореакторов до пятидесяти тысяч литров.
Vow, Австралия
В 2023 году австралийская компания привлекла внимание общественности тем, что изготовила фрикадельку из мамонтятины. Культивируемое мясо получили благодаря сохранившимся фрагментам ДНК мамонта. Примечательно, что процесс выращивания мяса для одной фрикадельки занял порядка двух недель.
Vow на данный момент не планирует заниматься промышленным производством пробирочного мяса, поскольку это исследовательская компания. Целью производства мяса из мамонта — привлечение внимания общественности.
Vow на данный момент не планирует заниматься промышленным производством пробирочного мяса, поскольку это исследовательская компания. Целью производства мяса из мамонта — привлечение внимания общественности.
Upside Foods, США
В 2021 году в США был открыт полноценный завод по производству искусственного мяса.
В США открылся первый в мире завод по производству искусственного мяса. Компания специализируется на выращивании искусственной телятины, мяса птицы, а также морепродуктов.
Целью компании является снижение себестоимости и доведение ценника искусственного мяса ниже уровня цен фермерской продукции. В планах компании нарастить производство продукции до уровня 181 000 килограммов в год.
Специалисты отмечают, что вкусовые характеристики продукта ничуть не уступают оригинальному мясу.
В США открылся первый в мире завод по производству искусственного мяса. Компания специализируется на выращивании искусственной телятины, мяса птицы, а также морепродуктов.
Целью компании является снижение себестоимости и доведение ценника искусственного мяса ниже уровня цен фермерской продукции. В планах компании нарастить производство продукции до уровня 181 000 килограммов в год.
Специалисты отмечают, что вкусовые характеристики продукта ничуть не уступают оригинальному мясу.
Чем пробирочное мясо отличается от "веганского"?
Так называемое мясо для вететарианцев производится в основном из сои или нута и имеет растительный привкус и консистенцию, а уровень белка ниже, чем в натуральном мясе. В то же самое время пробирочное мясо является условно настоящим мясом, выращенным из мышечной ткани животных.
Почему пробирочное мясо дороже натурального?
В стоимость конечной продукции пробирочного мяса закладываются не только "привычные" накладные расходы, такие как фонд оплаты труда, расходные материалы, сырьё для производства, амортизационные отчисления, налоги, но также и цена на научно-исследовательские работы. Возможно, когда-нибудь искусственное мясо станет дешевле натурального.
Действительно ли пробирочное мясо позволит решить вопрос убийства животных?
Однозначно решит. Если все перейдут на искусственное мясо, то не нужны будут и животные (если искусственное мясо станет дешевле натурального). Но при этом экологи и защитники природы умалчивают о том, что же станет с животными. А их придётся убить. Вероятно, что значительное большинство пойдёт под нож, поскольку девать их будет некуда. Если убить всё плохое, то останется только хорошее.
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1. Мясо не должно отличаться генетически от натурального. То есть это должно быть именно мясо, а не говно в виде мяса
2. Вкус, цвет, вид и запах также не должны отличаться
3. Мясо должно быть намного дешевле
4. Производство не должно привлекать невосполняемые ресурсы. Отходы производства должны быть такими же биологическими, как у натурального
При соблюдении этих условий - почему бы и нет?
То, что мы сегодня едим... - классификации не поддаётся. А "своё" держать не то что дорого, а... реально излишне.
Люди, прошедшие Вторую войну, концлагеря, плен, питавшиеся чем ни попадя - жили и живут дольше рождённых позже.
Сказка - мы то, что едим, опровергается. Мы то - как живём.
Как и всё по жизни.