Крылышко или ножка? Как на самом деле обстоят дела на рынке пробирочного мяса

Однозначно решит. Если все перейдут на искусственное мясо, то не нужны будут и животные (если искусственное мясо станет дешевле натурального). Но при этом экологи и защитники природы умалчивают о том, что же станет с животными. А их придётся убить. Вероятно, что значительное большинство пойдёт под нож, поскольку девать их будет некуда. Если убить всё плохое, то останется только хорошее.