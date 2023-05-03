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Крылышко или ножка? Как на самом деле обстоят дела на рынке пробирочного мяса

Крылышко или ножка? Как на самом деле обстоят дела на рынке пробирочного мяса

Автор:
03 мая 2023 19:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Искусственное мясо   интересное   мясо   пищевая индустрия   пробирочное мясо   производство мяса   
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В 1976 году на экраны вышла французская картина "Крылышко или ножка". С тех пор тема мяса из пробирки периодически всплывает. Как же сейчас обстоят дела в индустрии искусственного мяса?
На самом деле уже функционируют компании, специализирующиеся на выращивании мяса.

Чем пробирочное мясо отличается от "веганского"?

Так называемое мясо для вететарианцев производится в основном из сои или нута и имеет растительный привкус и консистенцию, а уровень белка ниже, чем в натуральном мясе. В то же самое время пробирочное мясо является условно настоящим мясом, выращенным из мышечной ткани животных.

Почему пробирочное мясо дороже натурального?

В стоимость конечной продукции пробирочного мяса закладываются не только "привычные" накладные расходы, такие как фонд оплаты труда, расходные материалы, сырьё для производства, амортизационные отчисления, налоги, но также и цена на научно-исследовательские работы. Возможно, когда-нибудь искусственное мясо станет дешевле натурального.

Действительно ли пробирочное мясо позволит решить вопрос убийства животных?

Однозначно решит. Если все перейдут на искусственное мясо, то не нужны будут и животные (если искусственное мясо станет дешевле натурального). Но при этом экологи и защитники природы умалчивают о том, что же станет с животными. А их придётся убить. Вероятно, что значительное большинство пойдёт под нож, поскольку девать их будет некуда. Если убить всё плохое, то останется только хорошее.

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Метки: Искусственное мясо   интересное   мясо   пищевая индустрия   пробирочное мясо   производство мяса   
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9  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
Этот вариант лучше, чем жрать червей и кузнечиков.
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Neftyanoy56 18 минут назад
Сильно сомневаюсь, что будет дешевле натурального мяса. По крайней мере в обозримое время
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6k
perekrestok Полчаса назад
Сейчас в натуральное мясо столько допов включают (и никому ничего не говорят) что его надо условно называть натуральным. Хотя прикольно будет увидеть креветку размером со свиную ногу. А куриную ногу размером с кобру - сразу получится куриная колбаса.
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49k
Прораб Полчаса назад
Грузинское блюдо - жричтодали.
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17k
sonic24a 57 минут назад
Никого не спросят. Что дешевле - то и жрать будете (за дорого. кстати).
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32k
Андрей Иванов Час назад
Тут есть моменты:
1. Мясо не должно отличаться генетически от натурального. То есть это должно быть именно мясо, а не говно в виде мяса
2. Вкус, цвет, вид и запах также не должны отличаться
3. Мясо должно быть намного дешевле
4. Производство не должно привлекать невосполняемые ресурсы. Отходы производства должны быть такими же биологическими, как у натурального

При соблюдении этих условий - почему бы и нет?
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64k
doker Час назад
"Мне всё равно" - 42,9%...

То, что мы сегодня едим... - классификации не поддаётся. А "своё" держать не то что дорого, а... реально излишне.
Люди, прошедшие Вторую войну, концлагеря, плен, питавшиеся чем ни попадя - жили и живут дольше рождённых позже.
Сказка - мы то, что едим, опровергается. Мы то - как живём.
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