12 классных гаджетов из разных городов мира, которые должны быть повсюду

С годами меняются не только размеры городов, архитектура и дороги, но и городская среда. В XXI веке инфраструктура становится все более ориентированной на горожан: инженеры придумывают все больше приспособлений, которые делают жизнь в городе комфортнее. Мы отыскали самые лучшие примеры классных гаджетов и приспособлений из разных уголков планеты, которые должны быть везде.

Светофор, у которого светится вся опора