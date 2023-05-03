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12 классных гаджетов из разных городов мира, которые должны быть повсюду

12 классных гаджетов из разных городов мира, которые должны быть повсюду

Автор:
03 мая 2023 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   гаджеты   для людей   интересно   ужобство   фото   
633
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Эти приспособления облегчают жизнь горожан.

С годами меняются не только размеры городов, архитектура и дороги, но и городская среда. В XXI веке инфраструктура становится все более ориентированной на горожан: инженеры придумывают все больше приспособлений, которые делают жизнь в городе комфортнее. Мы отыскали самые лучшие примеры классных гаджетов и приспособлений из разных уголков планеты, которые должны быть везде.

Светофор, у которого светится вся опора

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Антенна, замаскированная под дерево

Зеленая подсветка в туннеле, которая указывает, что водитель не нарушает скоростной режим

Камеры наблюдения на дороге Парижа, которые превратили в фонарный столб

Вмонтированный в тротуар велосипедный насос рядом с парковкой велосипедов

Светофор для пешеходов в Сингапуре, на котором можно добавить время для перехода через дорогу

Время «зеленого» можно прибавить с помощью специальной карточки: они есть у всех пожилых сингапурцев.

Зеркало на светофоре, которое поможет увидеть пешеходов и велосипедистов в слепой зоне, Нидерланды

Светящиеся указатели в Париже

Красивый информационный стенд в стиле стимпанк во Франции

Веселый канализационный люк из Японии

Светофор в форме песочных часов

Карта города, вмонтированная прямо в тротуар

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Метки: в мире   гаджеты   для людей   интересно   ужобство   фото   
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2  комментария
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Федор Медведев 40 минут назад
всегда так умиляют недоблогеры, которые переехали работать официантами в сша, японию, корею и тд. - ой, смотрите как круто, на крышке люка покемоны нарисованы; ой смотрите, как круто, печенье в форме говна; светофор светится, круто очень... и тд и тп.
Всегда хочется спросить - вы из какой тундры сбежали, что у вас это вызывает протекание по ляжкам?
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1k
ruslan d Час назад
Хорошие штуковины
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