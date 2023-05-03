12 классных гаджетов из разных городов мира, которые должны быть повсюду

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Эти приспособления облегчают жизнь горожан.
С годами меняются не только размеры городов, архитектура и дороги, но и городская среда. В XXI веке инфраструктура становится все более ориентированной на горожан: инженеры придумывают все больше приспособлений, которые делают жизнь в городе комфортнее. Мы отыскали самые лучшие примеры классных гаджетов и приспособлений из разных уголков планеты, которые должны быть везде.
Светофор, у которого светится вся опора
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Антенна, замаскированная под дерево
Зеленая подсветка в туннеле, которая указывает, что водитель не нарушает скоростной режим
Камеры наблюдения на дороге Парижа, которые превратили в фонарный столб
Вмонтированный в тротуар велосипедный насос рядом с парковкой велосипедов
Светофор для пешеходов в Сингапуре, на котором можно добавить время для перехода через дорогу
Время «зеленого» можно прибавить с помощью специальной карточки: они есть у всех пожилых сингапурцев.
Зеркало на светофоре, которое поможет увидеть пешеходов и велосипедистов в слепой зоне, Нидерланды
Светящиеся указатели в Париже
Красивый информационный стенд в стиле стимпанк во Франции
Веселый канализационный люк из Японии
Светофор в форме песочных часов
Карта города, вмонтированная прямо в тротуар
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