Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны

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Технический сотрудник в офисе - это не просто незаменимый человек, а настоящий царь и Бог! Перед вами типичные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться. Тут нет фотомонтажа, все снимки реальны.
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