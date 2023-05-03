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Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны

Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны

Автор:
03 мая 2023 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдёт   сисадмин   смех   технарь   техотдел   
1716
15

Технический сотрудник в офисе - это не просто незаменимый человек, а настоящий царь и Бог! Перед вами типичные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться. Тут нет фотомонтажа, все снимки реальны.

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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   и так сойдёт   сисадмин   смех   технарь   техотдел   
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2  комментария
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23k
SolomonA 45 минут назад
Я при помощи витой пары "двенашку" открывал....
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25k
Сибиряк Полчаса назад
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