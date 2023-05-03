Техотдел спешит на помощь: типичные будни специалистов, которые всегда всем нужны

Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео)

Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов

Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают

Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности