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Сообщество Латинская Америка 15 постов • 2 подписчика подписаться
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Мама побрила дочку налысо, а потом взялась и за свои волосы

Мама побрила дочку налысо, а потом взялась и за свои волосы (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 11:15
Сообщество : Латинская Америка
Метки: бразилия   волосы   поддержка   рак   семья   удивление   химиотерапия   
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31-летняя бразильянка Люсиана Пирес уже несколько лет борется с тяжелейшим недугом. Перед тем, как лечь на новый курс химеотерапии она решила постричься наголо, чтобы не расстраиваться ещё и от выпадения волос.

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Метки: бразилия   волосы   поддержка   рак   семья   удивление   химиотерапия   
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757
patrik1313 58 минут назад
Молодец! Тронуло, аж лайк поставил, хотя никогда так не делаю.)
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3k
KL11 Минуту назад
ну и правильно. Там все равно корни отрасли и надо было закрашивать. А так проблема была решена без лишних затрат.
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1k
Владимир 8 минут назад
Добро можно делать и не снимая на видео...
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