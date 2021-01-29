Мама побрила дочку налысо, а потом взялась и за свои волосы

31-летняя бразильянка Люсиана Пирес уже несколько лет борется с тяжелейшим недугом. Перед тем, как лечь на новый курс химеотерапии она решила постричься наголо, чтобы не расстраиваться ещё и от выпадения волос.
Сделать такую ответственную стрижку женщина попросила свою маму – 53-летнюю Альбени. Люсиана начала снимать весь процесс на видео. Но когда мама обрила часть головы дочке, то без предупреждения принялась и за свои волосы. Изумление и слёзы на лице Люсианы очень искренние.
Люсиана рассказала: "Я не ожидала, что она это сделает. Если бы я знала, что она планирует что-то подобное, то не позволила бы ей". Однако женщина сказала, что поступила бы также ради своих дочерей.
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