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Были времена

Были времена

Автор:
02 мая 2023 13:43
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
466
29

Подборка исторических фотографий, картинок

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Метки: история   подборка   фото   
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2  комментария
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32k
Snork Snorkoff 45 минут назад
А времена-то не сильно и отличаются.
Война в Афганистане. Попытка мировой изоляции. 60 стран участниц бойкотировали Олимпиаду 1980, часть спортсменов из-за этого выступали под нейтральным флагом.
Мы наверное всегда были, есть и будем неудобными для этого мира. На том и стоим )
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3k
веселый просто 10 минут назад
Кошку пожарили?
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