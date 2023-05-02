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Война в Афганистане. Попытка мировой изоляции. 60 стран участниц бойкотировали Олимпиаду 1980, часть спортсменов из-за этого выступали под нейтральным флагом.
Мы наверное всегда были, есть и будем неудобными для этого мира. На том и стоим )