Создатели фильма "Мастер и Маргарита" опубликовали трейлер и анонсировали выход экранизации

Ни за что не догадаетесь, кто сыграет Воланда.
Череда неурядиц, сопровождавших каждую постановку культового романа Михаила Булгакова, не обошла стороной и его новую экранизацию. Фильм под названием "Воланд" должен был выйти на экраны ещё в 2021 году, но уход режиссёра Николая Лебедева вместе с Любовью Аксеновой (Маргаритов) в другой проект, ковидные ограничения и якобы недостаток финансирования отложили его выход на неопределённый срок.
К счастью, все проблемы удалось преодолеть и продакшн-компания "Марс Медиа" анонсировала выход фильма на 2023 год, опубликовав тизер-трейлер фильма.
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Также продюсер "Марс Медиа" Рубен Дишдишян сообщил, что фильм вместо "Воланда" теперь называется точно так же, как и книга. Он объяснил это решение было принято ради "объединения силы и духа романа с историей, которую хотят рассказать зрителям".
После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым.
К новой экранизации "Мастера и Маргариты" привлечены многие известные актёры: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов.
А роль Воланда внезапно исполнил немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший в тарантиновских "Бесславных ублюдках" зловещего штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома.
Кота Бегемота воссоздали при помощи компьютерной графики, которая была опробована в фильме "Король Лев", вышедшего на экраны в 2019 году. И вообще, по словам создателей, графики в фильме будет много.
В августе режиссёр Локшин пожаловался американской газете The New York Times, что российский Фонд кино отказал продюсерам в финансировании фильма, из-за чего тот запоздал с выходом на экраны.
Мы не можем искать финансирование за рубежом, поскольку это российский фильм. Довольно абсурдное положение
Совсем иную точку зрения высказал продюсер Дишдишян. Он сообщил, что по объективным причинам производство фильма стало дороже, а из проекта ушли некоторые партнёры. Но на Фонд кино не жаловался, добавив, что никакие цензоры не вмешивались в съёмочный процесс.
В силу объективных причин сроки производства увеличились. Вмешалась пандемия, и мы не успели снять исторический блок картины. Сильно выросло в цене производство компьютерной графики, слетели некоторые партнеры, которые должны были быть. Масштабный крупнобюджетный проект лишился зарубежных продаж в западные страны. Все это повлияло на производственные сроки, вследствие чего релиз фильма перенесен на 2023 год
Точная дата выхода "Мастера и Маргариты" не называется. Однако ранее была информация о том, что он выйдет на экраны в мае 2023 года.
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Ремейки делать,- это к Киркорову!
Что экранизировать больше нечего?
Да и подбор актеров.
А какая игра метров???
"Вызов" со съёмками в космосе дешевле обошёлся (правда, инфа со слов Эрнеста)
Пока у Бортко самая лучшая реализация.
Во-вторых, автора сего продукта следует именовать не создателем, а худым писакой.
По первым кадрам трейлера сложилось впечатление, что Мастер будет сыграно в разы лучше, чем у Бортко. Но по всем последующим кадрам оказалось, что фильм - полнейшая дрянь. Куча отсебятины, образ советской Москвы и советских граждан скопирован с фильмов про США в 50-60 годы, постоянные "буржуазные" и откровенно пошлые сцены (и я совершенно не про голую Маргариту, а про культурную пошлость, которая НИКОГДА не была не то, что использована, но хотя бы мельком показана, в книгах не только Михаила Афанасьевича, но и у любых других уважаемых и известных, в полном смысле этого слова, авторов акромя, пожалуй, солженицынской плеяды). Дрянь. А тот, кто придумал использовать это название и этих героев довольно подробно и точно описан Фаготом - сцена в Варьете, Жорж Бенгальский.
Что-то никто за римейк "Ленин в Октябре" не берётся