FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11676 постов • 1227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Создатели фильма "Мастер и Маргарита" опубликовали трейлер и анонсировали выход экранизации

Создатели фильма "Мастер и Маргарита" опубликовали трейлер и анонсировали выход экранизации

Автор:
01 мая 2023 14:37
Сообщество : Кино
Метки: Михаил Булгаков   актёры   видео   мастер и маргарита   роман   трейлер   экранизация   
8405
9
1

Ни за что не догадаетесь, кто сыграет Воланда.

Череда неурядиц, сопровождавших каждую постановку культового романа Михаила Булгакова, не обошла стороной и его новую экранизацию. Фильм под названием "Воланд" должен был выйти на экраны ещё в 2021 году, но уход режиссёра Николая Лебедева вместе с Любовью Аксеновой (Маргаритов) в другой проект, ковидные ограничения и якобы недостаток финансирования отложили его выход на неопределённый срок.

К счастью, все проблемы удалось преодолеть и продакшн-компания "Марс Медиа" анонсировала выход фильма на 2023 год, опубликовав тизер-трейлер фильма.

Также продюсер "Марс Медиа" Рубен Дишдишян сообщил, что фильм вместо "Воланда" теперь называется точно так же, как и книга. Он объяснил это решение было принято ради "объединения силы и духа романа с историей, которую хотят рассказать зрителям".


После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым.

К новой экранизации "Мастера и Маргариты" привлечены многие известные актёры: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов.

А роль Воланда внезапно исполнил немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший в тарантиновских "Бесславных ублюдках" зловещего штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома.

Если верить сайту "Кинопоиск" бюджет фильма составил 1,2 млрд рублей.

Кота Бегемота воссоздали при помощи компьютерной графики, которая была опробована в фильме "Король Лев", вышедшего на экраны в 2019 году. И вообще, по словам создателей, графики в фильме будет много.

В августе режиссёр Локшин пожаловался американской газете The New York Times, что российский Фонд кино отказал продюсерам в финансировании фильма, из-за чего тот запоздал с выходом на экраны.


Мы не можем искать финансирование за рубежом, поскольку это российский фильм. Довольно абсурдное положение

Совсем иную точку зрения высказал продюсер Дишдишян. Он сообщил, что по объективным причинам производство фильма стало дороже, а из проекта ушли некоторые партнёры. Но на Фонд кино не жаловался, добавив, что никакие цензоры не вмешивались в съёмочный процесс.

В силу объективных причин сроки производства увеличились. Вмешалась пандемия, и мы не успели снять исторический блок картины. Сильно выросло в цене производство компьютерной графики, слетели некоторые партнеры, которые должны были быть. Масштабный крупнобюджетный проект лишился зарубежных продаж в западные страны. Все это повлияло на производственные сроки, вследствие чего релиз фильма перенесен на 2023 год

Точная дата выхода "Мастера и Маргариты" не называется. Однако ранее была информация о том, что он выйдет на экраны в мае 2023 года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Михаил Булгаков   актёры   видео   мастер и маргарита   роман   трейлер   экранизация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
122  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Последние лет 30 в нашем кинематографе все актеры говорят комкая слова, не договаривая окончания, словно жуя. Дикция и членораздельное произношение не в почете, у всех интонация дворовых быдлогопников, которые словно не говорят, а сплевывают, притом что например актеры дубляжа - наоборот потрясающе хороши бывают, превосходя реальных актеров, Почему обычных актеров не учат говорить нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
32
Сергей Петров 4 минуты назад
посмотрим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лаврентий Полчаса назад
Может хватит опошлять классику своим "новым вИденьем"?
Ремейки делать,- это к Киркорову!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sania 40 минут назад
Исходя из трейлера и количества шкурных либералов в касте, можно преположить, что фильм будет об очередных зверствах кровавой гэбни. До сего дня худших постановок, за исключением театральной мерзости Коршуноваса, ещё не было. И дело даже не в том, что я "не смотрел, но осуждаю", дело в том, что даже в трейлере видно, как хальурят актёры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Час назад
Не понимаю, зачем столько ремейков делать?
Что экранизировать больше нечего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Gregory 2 часа назад
Сам Булгаков анонсировал? Круто. Дальше заголовка читать не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 2 часа назад
Посмотрел трейлер - бездарности в главных ролях и в роли режиссёра. И при чём тут Булгаков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
X Æ A-12 2 часа назад
клоуны егэшные. создатель этого произведения умер давно. думаю такое же убожество как у Кары получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 2 часа назад
Что там догадываться, гея какого-нибудь пригласят на роль. Б-г их накажет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 2 часа назад
Как бы не извращались, как бы не петушились, а лучше все равно не снимут, чем снял Владимир Бортко!
Да и подбор актеров.
А какая игра метров???
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153k
Виктор Апрель 2 часа назад
Уже не нравится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
Mr White Man 2 часа назад
Я думал, что Безруков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
sir.dawidow2018 Mr White Man 2 часа назад
Или Петров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 2 часа назад
Есть шикарный мини сериал, с гениальной музыкой Корнелюка. Причем, недавний. Зачем эти потуги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 3 часа назад
Конечно, Цыганов и Снигирь сами по себе украшают собой фильм. Но... посмотрим реализацию. Из трейлера по шовчику тянет говнецом, антисоветчинкой.
Пока у Бортко самая лучшая реализация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vladimir 3 часа назад
Книга настолько масштабна, что любая экранизация будет всего лишь бледной тенью. Сегодня многое может изменить компьютерная графика. Надо смотреть, а потом говорить получилось или нет. Видел фильмы Бортко и Кары, у обоих есть сильные места, но много слабых. Тоже самое можно сказать про актеров. На роль Воланда надо брать Кристофера Уокена, он одной улыбкой половину фильма сделает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 3 часа назад
Судя по всему гавно получится редкостное. Бортко снял замечательно. Даже с теми возможностями графики великолепно смотрится до сих пор. Сейчас возможности графики кратно лучше, но вопрос как они их реализуют, судя по трейлеру никак. По подбору актеров вообще полный мрак. Ну Воланд ладно сойдет и этот немец, хотя ему только охранника в концлагере играть. Воланд должен быть повеличественнее, князь тьмы как никак. Но Мастер и Маргарита это что такое вообще. Маргарита должна быль красивой всё-таки, а здесь какая то жалкая облезлая фигура (Взяли бы ту же Пересильд она хоть симпатичная) про мастера даже говорить нечего он никакой просто. С работой Бортко рядом ставить нельзя, там ВСЁ актеры хорошие. Здесь наверное только НКВДшник подобран как надо харя действительно неприятная. Радует только что фонд кино отказался это гавно финансировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
557
Мицелий Грибов 3 часа назад
Блиииин, ну какой из Цыганова Мастер??? Сразу несогласен. Берлиоза тоже не попали, короч снова не торт. Кота ещё компьютерного запустили - зачем. Вообще фильмы пожалуй в принципе не вывозят этого произведения. Тут нужен хороший мультфильм, круто отрисованный, не нужно будет городить компьютерных бегемотов и в целом руки будут больше развязаны у создателей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Jimmy 3 часа назад
Олег Басилашвили пюлюет на этого "воланда"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
590
adssaf afasffdsga 4 часа назад
Во-первых, создатель "Мастера и Маргариты" давно уже почил вечным сном.
Во-вторых, автора сего продукта следует именовать не создателем, а худым писакой.
По первым кадрам трейлера сложилось впечатление, что Мастер будет сыграно в разы лучше, чем у Бортко. Но по всем последующим кадрам оказалось, что фильм - полнейшая дрянь. Куча отсебятины, образ советской Москвы и советских граждан скопирован с фильмов про США в 50-60 годы, постоянные "буржуазные" и откровенно пошлые сцены (и я совершенно не про голую Маргариту, а про культурную пошлость, которая НИКОГДА не была не то, что использована, но хотя бы мельком показана, в книгах не только Михаила Афанасьевича, но и у любых других уважаемых и известных, в полном смысле этого слова, авторов акромя, пожалуй, солженицынской плеяды). Дрянь. А тот, кто придумал использовать это название и этих героев довольно подробно и точно описан Фаготом - сцена в Варьете, Жорж Бенгальский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
Igor Grishaev 4 часа назад
Шо, опять??
Что-то никто за римейк "Ленин в Октябре" не берётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Antique computer 4 часа назад
После фильма Бортко можно уже и остановиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
contraas Antique computer 3 часа назад
то есть Вы считаете, что если Бортко не смог то и остальные подавно не смогут???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 31 комментарий (из 86)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

149196



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 любопытных фотографий необычных редкостей
13 любопытных фотографий необычных редкостей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
8 Фактов о Земле, которые интересно узнать
8 Фактов о Земле, которые интересно узнать
Вязаные шали на лето - схемы и гайд по материалам
Вязаные шали на лето - схемы и гайд по материалам
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#машина#кино#подборка#Приколы#Россия
#СССР#Юмор#люди#аварии#авто аварии#Еда#США#факт
#факты#история#дтп#автомобили#автомир#картинки#Фотографии
Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) Частный лунный модуль Hakuto-R пропал без вести (видео) "Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут" "Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут" Ещё одна булгаковская метафора: кем была Низа из «Мастера и Маргариты»? Ещё одна булгаковская метафора: кем была Низа из «Мастера и Маргариты»? Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Главные секреты фильма “Собачье сердце” Главные секреты фильма “Собачье сердце” Вышел трейлер сиквела фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» Вышел трейлер сиквела фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

На что жалуетесь?

Вернуться