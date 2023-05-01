Создатели фильма "Мастер и Маргарита" опубликовали трейлер и анонсировали выход экранизации

Череда неурядиц, сопровождавших каждую постановку культового романа Михаила Булгакова, не обошла стороной и его новую экранизацию. Фильм под названием "Воланд" должен был выйти на экраны ещё в 2021 году, но уход режиссёра Николая Лебедева вместе с Любовью Аксеновой (Маргаритов) в другой проект, ковидные ограничения и якобы недостаток финансирования отложили его выход на неопределённый срок.



К счастью, все проблемы удалось преодолеть и продакшн-компания "Марс Медиа" анонсировала выход фильма на 2023 год, опубликовав тизер-трейлер фильма.