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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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10.
Валерий Сюткин, Вячеслав Бутусов и Евгений Хавтан, 1994
Бутусов и Сюткин с Хавтаном вроде как принадлежат к совершенно разной тусовке. Но Вячеслава Геннадьевича и Евгения Львовича единит один весомый факт: они родились в 1 год и 1 месяц, но с разницей всего в 1 день (Бутусов в Красноярске, а Хавтан в Москве). Автор программы «Под знаком зодиака», актёр театра и кино Олег Марусев решил зафиксировать это интересное совпадение в 1994 году, пригласив Бутусова и Хавтана в свою передачу, которая была посвящена знаку Весы. Два талантливых музыканта подготовили необычный номер, исполнив на своих акустических гитарах композицию «Man of Mystery» группы The Shadows. В нашей стране данный инструментал более известен в исполнении ВИА «Поющие гитары», который сыграл специально для кинофильма «Начало» 1970 года.
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