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АРОН
Были времена
Автор:
АРОН
28 апреля 2023 07:51
Сообщество :
СССР
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Вадим Игнатьев
3 часа назад
Это Казань. Парад ударно-огневой бригады перед отправкой на фронт. 1920г.
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Trenzel2003
2 часа назад
Были времена. Были люди. Был СПОРТ!
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