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Были времена

Были времена

Автор:
28 апреля 2023 07:51
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
465
20

Подборка исторических фотографий, картинок

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Метки: история   подборка   фото   
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2  комментария
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5k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Это Казань. Парад ударно-огневой бригады перед отправкой на фронт. 1920г.
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Были времена. Были люди. Был СПОРТ!
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