17 хвостатых , которые вывели юмор на новый уровень

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Когда у нас в доме появляется питомец, мы получаем бесплатный пропуск в море приключений и забавных происшествий. Мы всегда прощаем наших пушистых друзей за все их проказы, и даже иногда хотим поменяться с ними местами, когда, например, утром очень не хочется на работу. В этом посте вы увидите: умных, изобретательных и забавных усатых и хвостатых, которые заставят улыбнуться кого угодно.
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3. Ремонтировал ванную комнату, и пришлось вырезать немного гипсокартона. Мой кот весь день наблюдал за мной через эту дыру
9. Самые странные и неудобные на вид места, на которые можно положить голову во время сна, почему-то самые удобные
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