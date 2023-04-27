17 хвостатых , которые вывели юмор на новый уровень

Когда у нас в доме появляется питомец, мы получаем бесплатный пропуск в море приключений и забавных происшествий. Мы всегда прощаем наших пушистых друзей за все их проказы, и даже иногда хотим поменяться с ними местами, когда, например, утром очень не хочется на работу. В этом посте вы увидите: умных, изобретательных и забавных усатых и хвостатых, которые заставят улыбнуться кого угодно.