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17 хвостатых , которые вывели юмор на новый уровень

17 хвостатых , которые вывели юмор на новый уровень

Автор:
27 апреля 2023 22:46
Сообщество : Животные
Метки: Избретательные   Усатые   Хвостатые   Юмор   вывели   умные   
959
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Когда у нас в доме появляется питомец, мы получаем бесплатный пропуск в море приключений и забавных происшествий. Мы всегда прощаем наших пушистых друзей за все их проказы, и даже иногда хотим поменяться с ними местами, когда, например, утром очень не хочется на работу. В этом посте вы увидите: умных, изобретательных и забавных усатых и хвостатых, которые заставят улыбнуться кого угодно.

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Метки: Избретательные   Усатые   Хвостатые   Юмор   вывели   умные   
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23k
homerchik Час назад
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Дворняга Полчаса назад
Часов пять кота не видно и не слышно. Забеспокоились, обшарили квартиру: а он сидел в стенном шкафу среди курток.
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