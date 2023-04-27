25 примеров справедливого возмездия

«Да, это я. Я до смерти устала наблюдать за тем, как вы дерётесь из-за моих денег. Я ещё не умерла. Поэтому будет так: я их потрачу. Я буду размещать это объявление во всех журналах, какие только найду, до тех пор, пока все деньги не кончатся. Может быть тогда вы прекратите ссориться. Позор вам всем».