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25 примеров справедливого возмездия

25 примеров справедливого возмездия

Автор:
27 апреля 2023 17:52
Сообщество : Юмор
Метки: Неуловимые мстители   Юмор   автомобильная месть   возмездие   месть   парковка. автоместь   сладкая месть   
2537
26

Говорят, что месть — это блюдо, которое следует подавать холодным. Но бывают случаи, когда только моментальное отмщение помогает остудить праведный пыл. Вообще, если кто-то вас обидел, ему обязательно прилетит, если не прямиком от вас, так от мироздания. Хочется в это верить!

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«Да, это я. Я до смерти устала наблюдать за тем, как вы дерётесь из-за моих денег. Я ещё не умерла. Поэтому будет так: я их потрачу. Я буду размещать это объявление во всех журналах, какие только найду, до тех пор, пока все деньги не кончатся. Может быть тогда вы прекратите ссориться. Позор вам всем».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Неуловимые мстители   Юмор   автомобильная месть   возмездие   месть   парковка. автоместь   сладкая месть   
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7  комментариев
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Трям Час назад
Какая-то глупая месть, кроме сортира.
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Aiden Highrider 23 минуты назад
Такие наивные, милые люди. Как дети... Особенно с футболкой или с приставкой... У нас машину сожгут или разобьют как минимум, а могут и поломать или из окна выкинуть. Прям какой-то другой мир... Хочу туда...
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5k
Искандер 53 минуты назад
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25 примеров справедливого возмездия
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a_komolow 2 часа назад
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