25 примеров справедливого возмездия

Говорят, что месть — это блюдо, которое следует подавать холодным. Но бывают случаи, когда только моментальное отмщение помогает остудить праведный пыл. Вообще, если кто-то вас обидел, ему обязательно прилетит, если не прямиком от вас, так от мироздания. Хочется в это верить!
«Да, это я. Я до смерти устала наблюдать за тем, как вы дерётесь из-за моих денег. Я ещё не умерла. Поэтому будет так: я их потрачу. Я буду размещать это объявление во всех журналах, какие только найду, до тех пор, пока все деньги не кончатся. Может быть тогда вы прекратите ссориться. Позор вам всем».
3. Мужик пнул бродячую собаку. Она вернулась со стаей своих друзей, чтобы попортить ему машину
5. «Я попросил чувака на машине отъехать и дать мне дорогу. Он меня послал. Теперь будет сидеть в туалете, пока не научится хорошим манерам и не перестанет быть козлом»
8. «Это месть жены за то, что я назвал её "делательницей сэндвичей". Не надо было так шутить»
10. «Лошадь набрала в рот воды и выплюнула её в мои сапоги. Кажется,так она отомстила мне за то, что я заплела ей косички»
15. «Бывшая невеста и бывший шафер теперь встречаются. Он оставил свою игровую приставку Wii у меня дома. Я позаботился о том, чтобы вернуть её ему»
16. «Это сделала моя шизанутая бывшая. Она специально ничего не портит и не ломает, просто делает так, чтобы как можно сильнее взбесить»
18. «Мой 6-летний сын обиделся на меня и вскрыл все бананы. Я воспитываю пассивно-агрессивного монстра»
19. «Поймала мужа на измене с девушкой, с которой он познакомился в онлайн-игре. Я собрала свои вещи, пока он на работе, и оставила футболку, в которой он был на мальчишнике, на его игровом кресле»
23. Студенческие розыгрыши. Одной студентке все вещи в комнате завернули в бумагу, а она в отместку завалила комнату шутницы воздушными шарами в количестве 400 штук
Источник: — переведено специально для fishki.net
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