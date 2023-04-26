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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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9.
В-12 (также называемый Ми-12, хотя официально такое переименование произведено не было, по классификации НАТО: Homer — «Гомер») — самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в мире. 1968 год
19.
Самолет ледовой разведки пролетает над ледоколом «Арктика» в Северном Ледовитом океане 1 марта 1975 год. Денисов Роман
33.
Детские педальные автомобили, производившиеся цехом товаров народного потребления Челябинского кузнечно-прессового завода, 1983 год
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А сейчас каждая офисная вошь так устаёт на своей работе, что требует для себя ОБСЛУЖИВАНИЯ!
правда один раз похищение не удалось , сторожа оказались проворней :) короче жопы у всех болели .
А поменьше размер втыкалки не пробовали использовать ? Тогда и жопы не болели бы .