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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
26 апреля 2023 22:25
Метки: СССР   история   фото   
259
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Это ужас! Как же это Гагарин мог так отдыхать? Без пятизвездочного отеля, без дрессированных горничных кондиционера, "лебедей" и "олинклюзива"?
А сейчас каждая офисная вошь так устаёт на своей работе, что требует для себя ОБСЛУЖИВАНИЯ!
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972
Шурман 4 часа назад
После того как завод засыпал появлялись мы из всех микрошей и Аксаев 1-2-3 перебирались через забор и воровали втыкалки , эта хрень была на роллах и ими классно было играть лучше чем с ножами :) правда один раз похищение не удалось , сторожа оказались проворней :) короче жопы у всех болели , так всыпали по самое не могу .
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6k
sedoisever 4 часа назад
На 8-м фото - замечательный советский клоун Леонид Енгибаров. Жаль, что автор поста не нашёл для него пары строк.
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869
surgy 4 часа назад
Это было при мне, с гордостью говорю, что часть моего прошлого, которое стало частью Москвы
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