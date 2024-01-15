В новом сезоне сериала «Ведьмак» роль вампира с бледным лицом отдали чернокожему актёру Лоуренсу Фишберну

Его знают по роли Морфеуса в «Матрице». Но такого «вампирского» кастинга никто не ожидал.
Несколько лет назад Netflix объявила о старте работы над сериалом по книгам Анджея Сапковского. «Ведьмак», должен был стать ответом «Игре престолов» и заткнуть за пояс Властелина колец и остальных «Хоббитов».
А когда вышел первый сезон про Геральта и компанию, многие посмотрели первые серии, удивились уродливой и дешёвой компьютерной графике и странному подбору актёров. Но всё же отнеслись снисходительно - проект большой и непростой - и решили подождать следующих сезонов.
Когда появилось продолжение сериала, зрители дружно решили, что лучше бы они это не смотрели.
Достаточно того, что вечного бабника Лютика, сделали, скажем так, любителем не только женщин. Это уже край и бесповоротное отступление от книжного образа. Других несуразностей тоже хватало, поэтому исполнитель главной роли Генри Кавилл сообщил, что покидает проект после третьего сезона. И своё слово сдержал, теперь ведьмака Геральта будет играть Лиам Хемсворт.
Весной начнут снимать четвёртый сезон саги. Вероятно, создатели решили, что прежних рейтингов уже не видать и терять им нечего, поэтому продолжили мощный подбор актёров. На этот раз досталось персонажу-вампиру, одному из главных спутников Геральта по книгам. Это Эмиль Регис, в первоисточнике он был бледным и худым.
Ну а в сериале он будет выглядеть так:
Вампиром станет Лоуренс Фишберн, тот самый Морфеус из «Матрицы».
Я очень рад присоединиться к актёрскому составу и с нетерпением жду возможности изучить удивительный мир «Ведьмака», - заявил 62-летний актёр.
Почему авторы сериала выбрали именно его - возможно, ещё больше ударились в политкорректность, инклюзивность и равноправие. А может просто продолжили гробить сериал, на который многие возлагали большие надежды.
Источник:
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А если за говно берутся, то просто тратят меньше сил.
Но, если нет альтернатив, то считаю недопустимым смену одного расы персонажа. Я, как преимущественно этнический удмурт (от европейца не сразу отличишь), не возьмусь играть Морфеуса в большом кино чисто из уважения к первой роли; ну а в клубной самодеятельности (если в клубе нет негров) для меня будет честью сыграть роль Морфеуса (ну если это не попадёт на большой экран).
ПС, все мы видели нижеприведённую роль Маннергейма, но в Кении просто белых мало, так что она отторжения не вызывает, даже наоборот - расово отличный от других белый актёр вызовет ненужные вопросы, а он должен вписываться. Поржать можно, а серьёзные претензии выдвигать глупо. Другой вопрос, что фильм говно (там по сценарию потоптались шаловливые пяточки Финляндии и Эстонии, но это уже другой вопрос).