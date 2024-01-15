В новом сезоне сериала «Ведьмак» роль вампира с бледным лицом отдали чернокожему актёру Лоуренсу Фишберну

А когда вышел первый сезон про Геральта и компанию, многие посмотрели первые серии, удивились уродливой и дешёвой компьютерной графике и странному подбору актёров. Но всё же отнеслись снисходительно - проект большой и непростой - и решили подождать следующих сезонов.

Когда появилось продолжение сериала, зрители дружно решили, что лучше бы они это не смотрели.