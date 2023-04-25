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В Нью-Йорке искать людей под завалами рухнувшего здания отправили робота-собаку

В Нью-Йорке искать людей под завалами рухнувшего здания отправили робота-собаку

Автор:
25 апреля 2023 15:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нью-Йорк   Роботы Boston Dynamics   механическая собака   робопес   собака-робот   собака-спасатель   спасатели   
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18 апреля в нью-йоркском районе Нижний Манхэттен произошло внезапное обрушение 4-этажного гаража-стоянки. Один человек погиб, пятеро получили травмы. Из-за нестабильности обрушившихся конструкций пожарный департамент принял решение сначала запустить внутрь робота-собаку Spot и обследовать место происшествия с помощью беспилотников.


Механический пёс по имени Спот, окрашенный под далматинца, был использован вместо людей-пожарных — ради их безопасности. Его задачей был осмотр завалов и передача видеоданных.

«Слава богу, у нас была роботизированная собака, которая могла войти в здание. Это как раз та ситуация, когда людей сразу внутрь отправлять было опасно» — сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на месте происшествия.

Инцидент произошёл ровно через неделю после того, как мэр и полиция Нью-Йорка представили полицейских робопсов и заявили о том, что начинают их использование в ближайшее время.

«Наши робототехники оказались поблизости. Они очень быстро прибыли на место происшествия, — сказал начальник оперативного отдела пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито. — Они смогли предоставить нам видео здания изнутри, а затем с помощью дроном провели оценку и осмотр».

Роботы сыграли решающую роль в обеспечении безопасности спасателей. «Они могут транслировать и передавать видео на все телефоны прямо в наш командный центр, — сказал Эспозито. — Впервые мы смогли получить картинку завалов и предварительную информацию, не рискуя жизнями наших людей».

На видео, снятом очевидцем на месте происшествия, робот-собака стоимостью 75 000 долларов идёт к груде обломков и сразу же заваливается на бок, пытаясь перелезть через разбитую бетонную плиту.

Выглядит не очень круто. Может быть, потом робота все-таки затащили внутрь и он оттуда смог начать трансляцию данных? Жаль, что у нас есть только кадры его бесславного падения.


70-килограммовый робопёс, созданный компанией Boston Dynamics, был приобретён пожарным департаментом Нью-Йорка год назад специально для поисково-спасательных миссий и в ситуациях повышенного риска. Механическую собаку окрасили под далматинца и назвали Бергом. Это было её боевое крещение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нью-Йорк   Роботы Boston Dynamics   механическая собака   робопес   собака-робот   собака-спасатель   спасатели   
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4  комментария
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12k
Shtoppi Час назад
<<Инцидент произошёл ровно через неделю после того, как мэр и полиция Нью-Йорка представили полицейских робопсов и заявили о том, что начинают их использование в ближайшее время.>>
-------

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23k
sssss3 21 минуту назад
Прикольно, рухнуло, это классно, это прям здорово, ведь у нас есть собака.
Правда, неужели писать что рушится, прогнило, разворовали - как обычно пишут журнаш.люхи в России..
А тут возвышенно-патриотично, зато у нас ЕСТЬ СОБАКА!!!!
Куй не стоит, зато КАК РОВНО ВИСИТ!!!!
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10k
wild cat Полчаса назад
дык, на предоставленном видео он же упал, и не поднялся!

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6k
Игорь Мочалов Полчаса назад
Лежу под завалами, жду спасения... Слышу шорох, поворачиваю голову и в просвете вижу неведомую хрень, которая подбирается ко мне ... Помер от разрыва сердца.
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