В Нью-Йорке искать людей под завалами рухнувшего здания отправили робота-собаку

18 апреля в нью-йоркском районе Нижний Манхэттен произошло внезапное обрушение 4-этажного гаража-стоянки. Один человек погиб, пятеро получили травмы. Из-за нестабильности обрушившихся конструкций пожарный департамент принял решение сначала запустить внутрь робота-собаку Spot и обследовать место происшествия с помощью беспилотников.
Механический пёс по имени Спот, окрашенный под далматинца, был использован вместо людей-пожарных — ради их безопасности. Его задачей был осмотр завалов и передача видеоданных.
«Слава богу, у нас была роботизированная собака, которая могла войти в здание. Это как раз та ситуация, когда людей сразу внутрь отправлять было опасно» — сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на месте происшествия.
Инцидент произошёл ровно через неделю после того, как мэр и полиция Нью-Йорка представили полицейских робопсов и заявили о том, что начинают их использование в ближайшее время.
«Наши робототехники оказались поблизости. Они очень быстро прибыли на место происшествия, — сказал начальник оперативного отдела пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито. — Они смогли предоставить нам видео здания изнутри, а затем с помощью дроном провели оценку и осмотр».
Роботы сыграли решающую роль в обеспечении безопасности спасателей. «Они могут транслировать и передавать видео на все телефоны прямо в наш командный центр, — сказал Эспозито. — Впервые мы смогли получить картинку завалов и предварительную информацию, не рискуя жизнями наших людей».
На видео, снятом очевидцем на месте происшествия, робот-собака стоимостью 75 000 долларов идёт к груде обломков и сразу же заваливается на бок, пытаясь перелезть через разбитую бетонную плиту.
Выглядит не очень круто. Может быть, потом робота все-таки затащили внутрь и он оттуда смог начать трансляцию данных? Жаль, что у нас есть только кадры его бесславного падения.
Источник:
70-килограммовый робопёс, созданный компанией Boston Dynamics, был приобретён пожарным департаментом Нью-Йорка год назад специально для поисково-спасательных миссий и в ситуациях повышенного риска. Механическую собаку окрасили под далматинца и назвали Бергом. Это было её боевое крещение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии
- Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро
- В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео
- Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку
- Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной
-------
Правда, неужели писать что рушится, прогнило, разворовали - как обычно пишут журнаш.люхи в России..
А тут возвышенно-патриотично, зато у нас ЕСТЬ СОБАКА!!!!
Куй не стоит, зато КАК РОВНО ВИСИТ!!!!