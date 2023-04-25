В Нью-Йорке искать людей под завалами рухнувшего здания отправили робота-собаку

На видео, снятом очевидцем на месте происшествия, робот-собака стоимостью 75 000 долларов идёт к груде обломков и сразу же заваливается на бок, пытаясь перелезть через разбитую бетонную плиту.



Выглядит не очень круто. Может быть, потом робота все-таки затащили внутрь и он оттуда смог начать трансляцию данных? Жаль, что у нас есть только кадры его бесславного падения.