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14 смешных подписей, которые точно не забудешь

14 смешных подписей, которые точно не забудешь

Автор:
25 апреля 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: автограф   забавно   подпись   расписался   роспись   смешная подпись   фото   
1740
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Подпись - важный элемент взрослой жизни. Обычно её придумывают ещё в детском возрасте, чтобы потом всю жизнь расписываться в документах. У некоторых фантазия прёт через край, потому получаются забавные каракули.

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А как вы придумали свою подпись?

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Метки: автограф   забавно   подпись   расписался   роспись   смешная подпись   фото   
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2  комментария
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Snork Snorkoff Час назад
Вычурность автографа деградирует в прямой зависимости от количества документов в которых нужно его ставить )
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1k
basil pupkin 55 минут назад
Сберкнижки ещё были, а там карточка для сравнения подписи. Спасибо нашей бухгалтерше, она посоветовала для банка просто писать фамилию. А подпись в другие места у меня постоянно изменялась с возрастом. Смешно смотреть в комсомольском билете и сейчас:)))
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