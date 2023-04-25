14 смешных подписей, которые точно не забудешь

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Подпись - важный элемент взрослой жизни. Обычно её придумывают ещё в детском возрасте, чтобы потом всю жизнь расписываться в документах. У некоторых фантазия прёт через край, потому получаются забавные каракули.
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А как вы придумали свою подпись?
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