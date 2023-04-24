Старинный гаджет, которым пользуются в тундре до сих пор

Вы сейчас сильно удивитесь, но предмет, который видите на фото оленеводам заменят смартфон и сторис в запрещенной ныне сети *100грамм.
Скажу больше — изобретен он много столетий назад и на протяжении многих веков успешно использовался не обученными чтению и письму оленеводами, заменяя им дневники (или как сейчас это называют личными блогами со сторисами), летописи и одновременно являясь календарём.
По сути, многофункциональное приложение гаджет.
Каждый такой дневник календарь составлялся на один год и изготавливали их из кости или из дерева. Костяные дневники были надежнее и долговечнее, но требовали гораздо больших усилий и кропотливости. Но чаще всего, конечно, эти гаджеты делали из дерева, т.к. это не требует много времени и умений, а эстетическая сторона для многих не имела никакого значения.
Сейчас расскажу, как пользовались этим дневником календарём.
Каждая сторона этой костяной пластины — полугодие.
Далее мы видим, что посередине каждой грани сделан вырез, а по обе стороны от него уходят зарубки — по 30 или 31 штуке. Так что каждая грань — это месяц, а зарубки на ней — дни. В итоге получается 4 месяца. И еще два месяца насечены по дням на выступе, уходящем по обе стороны от отверстия посредине.
Точно также выглядит календарь и с обратной стороны.
Отверстие посредине означает солнце, и календарь начинается от него со средней грани.
Как оленеводы работают с этим дневником дальше и для чего он им вообще нужен?
Здесь, около некоторых зарубок-дней можно увидеть разные символы-насечки. Это как раз и есть те сторисы или посты в своем блоге, где человек указывает произошедшие важные для него события.
Например, рисунок солнца над 13 днем января — конец полярной ночи и первое солнце в году. Кресты — православные праздники: Рождество, Новый год по старому стилю, Крещение в том же январе.
На грани выше над январём — ноябрь (а декабрь будет на центральной грани слева от отверстия-солнца). Там можно увидеть около 2 ноября нарисованную суть. Это означает, что в этом день началась подледная рыбалка.
А вот так выглядит, к примеру, апрель. В начале человек отметил удачную рыбалку и заготовку рыбы. Потом было Вербное воскресенье. Пасха. В самом начале мая, далее, в следующем месяц — отёл оленей...
В этих дневниках отмечают, когда начинается нерест рыбы и олени сбрасывают рога, когда родился ребенок или кто-то ушел в страну вечной охоты. Когда началась зима и полярная ночь. В общем, все самое важное для людей в их не такой уж и разнообразной жизни.
Такие пластины делали, да и до сих пор многие делают на каждый год. А когда дневник заканчивается, его не выбрасывают, храня в чуме среди других важных вещей.
Чтобы всегда можно было вспомнить, когда и что происходило в прошлом году или раньше, например, начинался ход рыбы или гон оленей. Ну и … это какая никакая, летопись семьи или стойбища...
Источник:
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