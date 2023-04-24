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Старинный гаджет, которым пользуются в тундре до сих пор

Старинный гаджет, которым пользуются в тундре до сих пор

Автор:
24 апреля 2023 09:52
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: гаджет   интересно   оленевод   познавательно   тундра   факты   фото   
2834
4

Вы сейчас сильно удивитесь, но предмет, который видите на фото оленеводам заменят смартфон и сторис в запрещенной ныне сети *100грамм.

Скажу больше — изобретен он много столетий назад и на протяжении многих веков успешно использовался не обученными чтению и письму оленеводами, заменяя им дневники (или как сейчас это называют личными блогами со сторисами), летописи и одновременно являясь календарём.

По сути, многофункциональное приложение гаджет.

Каждый такой дневник календарь составлялся на один год и изготавливали их из кости или из дерева. Костяные дневники были надежнее и долговечнее, но требовали гораздо больших усилий и кропотливости. Но чаще всего, конечно, эти гаджеты делали из дерева, т.к. это не требует много времени и умений, а эстетическая сторона для многих не имела никакого значения.

Сейчас расскажу, как пользовались этим дневником календарём.

Каждая сторона этой костяной пластины — полугодие.

Далее мы видим, что посередине каждой грани сделан вырез, а по обе стороны от него уходят зарубки — по 30 или 31 штуке. Так что каждая грань — это месяц, а зарубки на ней — дни. В итоге получается 4 месяца. И еще два месяца насечены по дням на выступе, уходящем по обе стороны от отверстия посредине.

Точно также выглядит календарь и с обратной стороны.

Отверстие посредине означает солнце, и календарь начинается от него со средней грани.

Как оленеводы работают с этим дневником дальше и для чего он им вообще нужен?

Здесь, около некоторых зарубок-дней можно увидеть разные символы-насечки. Это как раз и есть те сторисы или посты в своем блоге, где человек указывает произошедшие важные для него события.

Например, рисунок солнца над 13 днем января — конец полярной ночи и первое солнце в году. Кресты — православные праздники: Рождество, Новый год по старому стилю, Крещение в том же январе.

На грани выше над январём — ноябрь (а декабрь будет на центральной грани слева от отверстия-солнца). Там можно увидеть около 2 ноября нарисованную суть. Это означает, что в этом день началась подледная рыбалка.

А вот так выглядит, к примеру, апрель. В начале человек отметил удачную рыбалку и заготовку рыбы. Потом было Вербное воскресенье. Пасха. В самом начале мая, далее, в следующем месяц — отёл оленей...

В этих дневниках отмечают, когда начинается нерест рыбы и олени сбрасывают рога, когда родился ребенок или кто-то ушел в страну вечной охоты. Когда началась зима и полярная ночь. В общем, все самое важное для людей в их не такой уж и разнообразной жизни.

Такие пластины делали, да и до сих пор многие делают на каждый год. А когда дневник заканчивается, его не выбрасывают, храня в чуме среди других важных вещей.

Чтобы всегда можно было вспомнить, когда и что происходило в прошлом году или раньше, например, начинался ход рыбы или гон оленей. Ну и … это какая никакая, летопись семьи или стойбища...


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Метки: гаджет   интересно   оленевод   познавательно   тундра   факты   фото   
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14  комментариев
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16k
Alex 3 часа назад
С юга от Северного и с севера от Южного полюсов длинная ночь царствует целых 174 дня. Она начинается 25 сентября и завершается 17 марта. На широте 80 , там, где нет никаких городов, она приходит с 21 октября по 20 февраля.
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1k
Виктор Глущенко 7 минут назад
Меня терзают смутные сомнения .
Ссылка youtu.be
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2k
NIS 2 часа назад
Кое кто , походу , гаджет из тундры в столицу приволок и активно юзает !)
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995
Олег Квирулянт 3 часа назад
Сомнительное.. кто сотни лет назад чукчам принес знания про разбивку на месяцы, которую в Африке придумали сильно позже расселения человеков?
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Вау! Гаджет с лайфхаками!
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6k
sumrаknn 4 часа назад
Но чаще всего, конечно, эти гаджеты делали из дерева, т.к. это не требует много времени и умений...... ААААААААААААааааааааааа чта? ЧТА ????????????? автор, там на ближайшие тысячи км растет ровно 0,0000 дерева на миллион км2. ДБ. Ну на побережье можно случайно найти плавниковый деревянный мусор и даже ветки, но вот если не побережье, то совсем беда. а вот костей там - как гуталина.
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340
Кузнецов Алексей sumrаknn 7 минут назад
Стоянка оленеводов под склонами массива Рай-Из
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