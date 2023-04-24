Старинный гаджет, которым пользуются в тундре до сих пор

Скажу больше — изобретен он много столетий назад и на протяжении многих веков успешно использовался не обученными чтению и письму оленеводами, заменяя им дневники (или как сейчас это называют личными блогами со сторисами), летописи и одновременно являясь календарём.

По сути, многофункциональное приложение гаджет.

Каждый такой дневник календарь составлялся на один год и изготавливали их из кости или из дерева. Костяные дневники были надежнее и долговечнее, но требовали гораздо больших усилий и кропотливости. Но чаще всего, конечно, эти гаджеты делали из дерева, т.к. это не требует много времени и умений, а эстетическая сторона для многих не имела никакого значения.

Сейчас расскажу, как пользовались этим дневником календарём.