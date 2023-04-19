На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небе

Фотограф, снимавший на Аляске северное сияние, заметил небе гигантскую загадочную воронку. Фотографии оказались в сети, где пользователи выдвинули свои предположения.
Исследователь и фотограф Тодд Салат заснял спираль в небе на фоне вершины Доннелли Доум ― древнего оледенения, которое образовалось примерно 100 тысяч лет назад.
Тодд сказал, что сначала решил, что орнамент в небе появился из-за пролетающего самолета, однако вскоре спираль начала разрастаться. Спустя несколько минут спираль исчезла.
В интернете стали появляться фотографии необычного явления. Пользователи сети гадали, что же это такое. Природное явление? НЛО?
Как оказалось, световая воронка связана с космосом. По словам космического физика, доцента геофизического института при Университете Аляски в Фэрбенксе Дона Хэмптона, причудливое спиралевидное облако сформировалось благодаря запуску космического корабля Falcon 9, сообщает Gazeta.
Несколькими часами ранее в Калифорнии поднялась в небо ракета SpaceX. Рисунок появился после того, как выброшенная верхняя ступень ракеты пролетала над Аляской. Спираль появилась из-за топлива, которое модуль выбрасывал во время вращения.
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