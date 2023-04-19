На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небе

Исследователь и фотограф Тодд Салат заснял спираль в небе на фоне вершины Доннелли Доум ― древнего оледенения, которое образовалось примерно 100 тысяч лет назад.

Тодд сказал, что сначала решил, что орнамент в небе появился из-за пролетающего самолета, однако вскоре спираль начала разрастаться. Спустя несколько минут спираль исчезла.