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На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небе

На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небе

Автор:
19 апреля 2023 11:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: SpaceX   Аляска   интересное   небо   нло   фото   фотография   
1475
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Фотограф, снимавший на Аляске северное сияние, заметил небе гигантскую загадочную воронку. Фотографии оказались в сети, где пользователи выдвинули свои предположения.

Исследователь и фотограф Тодд Салат заснял спираль в небе на фоне вершины Доннелли Доум ― древнего оледенения, которое образовалось примерно 100 тысяч лет назад.

Тодд сказал, что сначала решил, что орнамент в небе появился из-за пролетающего самолета, однако вскоре спираль начала разрастаться. Спустя несколько минут спираль исчезла.

В интернете стали появляться фотографии необычного явления. Пользователи сети гадали, что же это такое. Природное явление? НЛО?

Как оказалось, световая воронка связана с космосом. По словам космического физика, доцента геофизического института при Университете Аляски в Фэрбенксе Дона Хэмптона, причудливое спиралевидное облако сформировалось благодаря запуску космического корабля Falcon 9, сообщает Gazeta.

Несколькими часами ранее в Калифорнии поднялась в небо ракета SpaceX. Рисунок появился после того, как выброшенная верхняя ступень ракеты пролетала над Аляской. Спираль появилась из-за топлива, которое модуль выбрасывал во время вращения.


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Метки: SpaceX   Аляска   интересное   небо   нло   фото   фотография   
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13  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А чего тут непонятного? Совершенно понятный небесный знак: "Отдавайте Аляску, гниды!"
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1k
Eric Cartman 18 минут назад
След от разгонного блока космического аппарата.
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5k
Шлагбаумэн 19 минут назад
Так это же та самая небесная ось!
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1k
raael13 40 минут назад
На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небеПосмотреть
На Аляске очевидцы засняли необычное явление в небе
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258
Van Freeman 42 минуты назад
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1k
Владимир Порохин 46 минут назад
да да ракета ну как же , вот уже ролик местные ученые выпустили ...
Ссылка www.youtube.com
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50k
Войнов 54 минуты назад
Я подобные явления не один раз в Арктике наблюдал - следы ракет, взлетающих с Плесецка. Разной формы и размеров.
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37k
Александр Час назад
Это излучатели Путина, не иначе. Вот увидите, скоро Аляска запросится "домой" )))))
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5k
Горожанин 2 часа назад
Четко, ясно, доходчиво. А то Петрозаводское чудо (обычный запуск ракеты с Плесецка с похожим световым эффектом в виде медузы) с 70-х годов убогие всё мусолят, до сих некоторые повернутые успокоиться не могут.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331611



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