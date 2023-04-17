FISHKINET
Новое
Новое
«Борозду не портят и пашут глубоко»: в московский стриптиз-клуб выстроилась очередь из пенсионеров
Автор:
August
Вьетнамцы превратили Toyota в суперкар Ferrari La Ferrari
Автор:
Добрый Бабайка
На калининградском Автоторе запустили сборку трёх моделей китайских кроссоверов SWM
Автор:
Добрый Бабайка
ВААААГХ: россиянин сделал костюм могучего лидера орков из Warhammer 40,000
Автор:
Forestdude
Новый проект с Павлом Трубинером
Автор:
Светлана
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Баксы на ветер: житель Орегона оригинально решил проблему лишних денег
Сообщество:
Жизнь в США
Фотографии салона новой Lada Vesta NG
Сообщество:
Автомир
Бытовой супрематизм
Сообщество:
Урбанистика всякая
Голографическое кольцо Карвилио: уникальный артефакт Древнего Рима
Сообщество:
Наука
Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель
Сообщество:
Криминал
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги
Автор:
Burzum
Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника
Автор:
Forestdude
В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка
Автор:
PokemonKa
"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком
Автор:
Alex Chebrikov
Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство
Автор:
Schreibikus
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Злодейский смех попугая
Автор:
Дмитрий
Незваный гость: медведь напугал мужчину
Автор:
Alex Chebrikov
Кот познал тщетность бытия
Автор:
Себастьян Перейра
"Страстная" стиральная машина
Автор:
Krasava
Кошачий фильм ужасов
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Чиновнику пришло в голову открыть «шаурму», чтобы уменьшить количество бездомных собак
Автор:
Snezhinka
Проблема со стаканом воды в старости почти решена
Автор:
Дмитрий
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Придавить муху: интересная история про культуру пития
Автор:
mindflixx
Несколько интересных фактов об опоссумах
Автор:
Forestdude
Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом
Автор:
Dobriy drug
Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»
Автор:
Alex Chebrikov
Почему не стоит вскрывать батарейки
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Отличный ремонт
Автор:
Антон Брухляев
Оригинальный предмет одежды, сделанный своими руками
Автор:
Krasava
Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери
Автор:
Forestdude
Рукастый мужчина построил для сына танк
Автор:
Krasava
Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Снос бараков в Хабаровске с помощью космических технологий
Автор:
Fidel
Раскатал и уничтожил: Илон Маск уличил во лжи журналиста BBC
Автор:
TapokSudby
Ямы Томска против заниженной "Приоры"
Автор:
FOX98
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пранк пошёл не по плану
Автор:
Forestdude
Экскаваторщик загрузил детскую машинку
Автор:
Krasava
Меткий бросок школьника
Автор:
Krasava
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Анти
Антифишки
Илон Маск опять спровоцировал инфаркт жопы у лохлов
Автор:
Капитошка
Трамп: Я вынужден констатировать, что в США царит беспорядок
Автор:
Капитошка
Кадыров отказался встречаться с пятью освобожденными из украинского плена чеченцами
Автор:
Иван Кемеров
Европейцы жалуются на беженцев и обвиняют их в мошенничестве
Автор:
KlyaksaZ
О политике и не только
Автор:
Татьянин день 2
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Игры
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Китайцы научат русских строить дороги
Автор:
Добрый Бабайка
Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги
Автор:
Добрый Бабайка
Выжить любой ценой
Автор:
Дальнобой
Весенние брачные игры на дороге
Автор:
Дальнобой
Каким "чудаком" надо быть, чтобы такое совершить?
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В США два подростка попытались угнать авто, но спасовали перед механической коробкой передач
Автор:
TapokSudby
Американец пожалел, что оставил свой автомобиль на улице
Автор:
Forestdude
"Вова! Помеха справа!": женская истерика VS абсолютная невозмутимость водителя
Автор:
TapokSudby
Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку
Автор:
Burzum
Лошадь неприятно удивила автомобилиста
Автор:
Себастьян Перейра
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома
Автор:
PokemonKa
Пьяные ППСники протаранили припаркованную машину в Красногорске
Автор:
Burzum
В Новосибирске сын экс-депутата проскочил на красный, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Автор:
Burzum
В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман
Автор:
TapokSudby
Японцы впервые показали внутреннюю часть реактора АЭС "Фукусима"
Автор:
Burzum
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском
Автор:
Дальнобой
Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание.
Автор:
Дальнобой
Упавший провод стал причиной ДТП в Таиланде
Автор:
Дальнобой
Зай, зай, зай, зай, зай, зай, зай...успокойся зай!
Автор:
Дальнобой
Жительница ЯНАО разбила семь машин на парковке и сбежала с места ДТП
Автор:
Burzum
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Машину скрутило в бараний рог
Автор:
Дальнобой
Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Старый Mini превратили в гоночный автомобиль и выставили на продажу
Автор:
Добрый Бабайка
Необычный MINI с двухэтажной оптикой и салоном в стиле Aston Martin
Автор:
Добрый Бабайка
На торги выставлен карбюраторный Volkswagen T2 1971 года вместе с мотоциклом Harley-Davidson
Автор:
Добрый Бабайка
Несколько крупных европейских стран выступили против запрета автомобилей с ДВС
Автор:
Добрый Бабайка
Уменьшенная полнофункциональная копия Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для ребёнка
Автор:
Добрый Бабайка
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Анти
Игры
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Ностальгия
Политическая солянка
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
ru
en
Найти
добавить
пост
Сообщество
СССР
329 постов • 138 подписчиков
подписаться
Главная
>
Сообщество СССР
АРОН
Были времена
Автор:
АРОН
17 апреля 2023 12:18
Сообщество :
СССР
Метки:
история
подборка
фото
738
29
Подборка исторических фотографий, картинок
0
Смотреть все фото в галерее
0
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Источник:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки:
история
подборка
фото
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
5
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
MPEG-8
Час назад
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
3k
поручик Ржевский
22 минуты назад
Ялта. Набережная им. В.И. Ленина
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
12k
Krapiv
54 минуты назад
умеют люди отдыхать
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
5k
onebibis
Час назад
"Раньше были времена, а сейчас мгновения, раньше подымался х@й, а теперь давление"©
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
12k
Denissg
onebibis
3 минуты назад
Ну вот, и я то же самое хотел сказать
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Царство грибов под неожиданным ракурсом.
Ведьма, королева и просто красавица. 10 фактов об Ане Тейлор-Джой.
Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель.
Коллекцию из 230 заброшенных классических автомобилей выставили на торги.
Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл.
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве.
17 счастливчиков, которым неожиданно повезло.
Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском.
У Памелы Андерсон была предшественница. Трагическая история модели пин-ап.
15 увлекательных изображений необычных находок.
Новости СМИ2
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке.
Демотиваторы: урожай в Италии, жесты из детства и котики.
Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года.
Для чего древнегреческие атлеты использовали арибаллы?.
Как муравьи организуют погребальные церемонии для своих почивших сородичей?.
Мошенник в США использовал нейросеть, чтобы сымитировать голос девочки и запросить выкуп.
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего....
5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу.
Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание..
Шах и мат! Шахматист переоделся женщиной ради участия в женском турнире по шахматам.
В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги.
В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате.
Злодейский смех попугая.
Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте.
Зай, зай, зай, зай, зай, зай, зай...успокойся зай!.
Чиновнику пришло в голову открыть «шаурму», чтобы уменьшить количество бездомных собак.
ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями.
Незваный гость: медведь напугал мужчину .
Дмитрий Нагиев об уходящем удовольствии.
«Афроамериканец - это оскорбление»: Морган Фримен рассказал, что ему не нравится отношение к....
Девушка приехала в Германию из Южной Кореи и познала немецкое гостеприимство.
Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео.
После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов.
"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком.
Мама видит первые шаги своего ребенка.
Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру.
Как в древности делали лёд в жару +50°C.
В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини.
Ямы Томска против заниженной "Приоры".
В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка.
8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку.
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 апреля.
Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе.
Распутин или РаспутИн: уроки истории от группы «Boney M».
"Страстная" стиральная машина.
Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке.
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 апреля.
Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона.
Хагги Вагги и золотой кулич: необычные угощения на Пасху.
Дорого-богато: как цыгане Пасху празднуют.
Упавший провод стал причиной ДТП в Таиланде.
16 номинантов на премию «лентяй года», которые отказались нормально выполнить свою работу.
В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома.
Показать ещё
Удиви меня!
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
581476
Другие посты автора
Популярное в сообществах
Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
Замурчательные мамы, запечатлённые в особые моменты жизни
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
7
9
7
11
2
10
Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
В чём сила юмора?
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
3038
241
Жить в России
1002
171
Животные
1664
93
Криминал
349
76
Новости со всего Мира
1427
61
ФотоМир
835
59
RealFishki
135
53
Треники&Вареники
3038
2534
ФотоМир
835
1014
RealFishki
135
836
Юмор
3552
812
Животные
1664
741
Жить в России
1002
674
Автомир
822
624
Треники&Вареники
3038
10783
Юмор
3552
4483
Животные
1664
3478
RealFishki
135
3193
ФотоМир
835
3147
Жить в России
1002
2781
Криминал
349
2551
Юмор
3552
5
Животные
1664
56
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
867
20
Новости со всего Мира
1427
46
Кино
1223
55
ФотоМир
835
58
Автомир
822
60
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Юганск
944k
Димон
4.3M
АРОН
581k
Татьянин день 2
250k
Капитошка
2k
NAZARETH (модер)
1M
♚Митхун Чакрабортенков
784k
Димон
4.3M
NAZARETH (модер)
1M
Юганск
943k
АРОН
581k
Татьянин день 2
250k
Иван Кемеров
2M
Капитошка
2k
NAZARETH (модер)
1M
Димон
4.3M
Юганск
943k
Татьянин день 2
250k
АРОН
581k
Axel
11k
Иван Кемеров
2M
Димон
4.3M
Иван Кемеров
2M
Великий Немой
1M
Юганск
943k
А.Берестенко
818k
♚Митхун Чакрабортенков
784k
alex
738k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Авито
26
показать ещё
Мемолента
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#Фотографии
#машина
#автомир
#подборка
#кино
#животные
#люди
#США
#конфликт
#история
#СССР
#Прикол
#дтп
#Россия
#авто аварии
#забавно
#мошенничество
#Автовсячина
#ребёнок
#Юмор
#интересно
#автомобили
#факты
#аварии
#интересное
#картинки
#Приколы
#полиция
#актёр
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое
25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний
22 жутковатых снимка, которые вызывают странные чувства
30 любопытных исторических снимков разных лет
18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография/эротика
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться