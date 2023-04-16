FISHKINET
Сообщество Криминал 1784 поста • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов

После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов

Автор:
16 апреля 2023 18:50
Сообщество : Криминал
Метки: компьютерный клуб   мигранты   силовики   челябинск   школьник   юноша   
2479
3
3

Среди них есть и главный подозреваемый, но все обстоятельства ещё предстоит выяснить.

В Челябинске убили 17-летнего парня. Как сообщают, причиной стала перепалка в интернете - после неё две группы молодых людей решили встретиться и выяснить отношения.

На видео - предположительно, парни идут на «разборку».

По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти, — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Мы сидели в компьютерном клубе, играли. Ждали, пока цена на такси упадёт. Забегает тип: «Дайте кто-нибудь аптечку. Парня пырнули». Вынесли аптечку из клуба. Но что там сделаешь? Футболку задрали — у него такая рана! Приехала «скорая». Но и она уже ничего не смогла сделать.

Там ещё были друзья раненого. Они рассказали, что семь человек на тачке приехали, пырнули и уехали. Говорят: «Вот так попили пиво». Потом приехала полиция, и эти друзья разбежались,рассказал очевидец.

Перед погребением, юношу отпели в храме.

Как заявил настоятель Свято-Симеоновского кафедрального собора Игорь Шестаков:

Никоим образом не хочется оправдывать ничьих преступных деяний. Хочу сказать, что у преступности нет ни конфессиональной, ни национальной принадлежности. Правонарушения, деяния против человека и закона, должны быть справедливо и сурово наказаны. Хочется высказать соболезнование семье погибшего и сказать, что произошедшее никоим образом не должно подвигнуть нас к озлоблению и раздражению.

Мы считаем, что к случившемуся нужно отнестись трезвомысляще и здраво и позволить правоохранительным органам качественно выполнить свою работу. Не сомневаемся, что виновные будут наказаны, что следствие и суд установят истину. Мы не сомневаемся в том, что добрососедские отношения в нашей великой стране никому не удастся поколебать.

Подозреваемый задержан:

Его адвокат просил о домашнем аресте, но прокурор сообщил:

Преступление относится к особо тяжким и наказывается исключительно лишением свободы, вплоть до пожизненного.

Вместе с подозреваемым, задержали троих его друзей. Всех отправили в СИЗО.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: компьютерный клуб   мигранты   силовики   челябинск   школьник   юноша   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
albedo 2 часа назад
Повторюсь:
Создание диаспор недопустимо.
Любая диаспора = ОПГ.
Нужна нулевая терпимость к диаспорам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
9k
Oleg 7 минут назад
Ну путь уже проторен - теперь на пол года на СВО, а потом сказочный помилует. У нас уже вернулся один: убийство, суд - 11 лет строгого режима, сво , помилование... прошло чуть больше двух лет. сейчас - это норма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Александр 9 минут назад
продолжим терпеть ,или это никогда не закончится ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388k
Алексей 15 минут назад
обезьяны честное слово ОБЕЗЬЯНЫ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
За нож хватаются, только конченые трусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
снова и снова безнациональные вешалки для бороды!до коле!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
EDRENA ZA NOGU Полчаса назад
Гнать этих козломордых из России вместе с их сраной диаспорой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 39 минут назад
Сегодня читал, что вроде шухер подняли там и 79 человек депортируют из этой этнической ОПГ. Маловато, надо бы всех нах из России. А главарей - на 20 и более лет на строгий режим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 41 минуту назад
а национальность преступников называть экстремизм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Даже в Казахстане к козлобородым полиция пристально приглядывается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Просто Царь 44 минуты назад
Дикарю дадут 8 лет, через 5-6 выпустят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
Николай 52 минуты назад
Ишакойоп с толпой еще и нож достал? Нет тут не национальностей не конфессий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Иванов 52 минуты назад
Бороться надо с причинами а не последствиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Александр 54 минуты назад
Да ули тут говорить ,это такая программа по уничтожению РУССКОГО НАРОДА , власти удобно держать людей в страхе с помощью этих обезьян .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ 54 минуты назад
"Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя"
В Челябинской области разводят баранов с бородой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
parallax Час назад
Бородёнка дикорослая, видимо верующий и в мечеть по пятницам ходит. Но человека убить, вера ему не помешала.
Грош цена такой вере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
У преступности нету национальной принадлежности? Он уже на облаке живёт?! Как же достали соплежуи. Нужно выжигать калёным железом, а не уповать на всевышнего. Мир дружба и жвачка не наступят, сами по себе. Это уже веками пройдено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
видимо автора поста можно поздравить с подключением.
18+
Толпа мигрантов в Челябинске устроила разборки с одиннадцатиклассником — представитель таджикской диаспоры зарезал школьника
Толпа мигрантов в Челябинске устроила разборки с одиннадцатиклассником — представитель таджикской диаспоры зарезал школьника

В Челябинске мигрант из Таджикистана, получивший паспорт РФ по программе переселения соотечественников, зарезал русского школьника.

В компьютерном клубе, расположенном в ТРК «Космос», произошла...


18+
Мне такие СООТЕЧЕСТВЕННИКИ не нужны, а Вам?
Мне такие СООТЕЧЕСТВЕННИКИ не нужны, а Вам?

Двое подозреваемых в убийстве русского парня в Челябинске, на суде потребовали переводчика. То есть два упыря, получившие гражданство России по программе переселения соотечественников (!!!) не...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Карандаш 2 часа назад
А есть хоть одна обезьяна у которой нет ножа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Uganda 2 часа назад
Весь такой виноватый виноватый сидит. Предлагаю на въезде писать большими буквами на всех языках - за любое преступление наказание неизбежно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212792



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям
Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»
Набирающие популярность в сообществах
В чём сила юмора?
В чём сила юмора?
Хотите посмотреть как менялась цена на древесный уголь в Пятерочке ?
Хотите посмотреть как менялась цена на древесный уголь в Пятерочке ?
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#подборка#кино#природа#красота
#история#факты#картинки#в мире#люди#фильм
#Юмор#Фотографии#Приколы#забавно#удивительно#актеры
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве «Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе «Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и... Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице Американского педофила задержали в Питере - он приставал к несовершеннолетней школьнице Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов Новосибирский школьник написал сочинение с помощью нейросети и получил пятёрку Новосибирский школьник написал сочинение с помощью нейросети и получил пятёрку В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских

На что жалуетесь?

Вернуться