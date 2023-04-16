После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов

По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти, — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Мы сидели в компьютерном клубе, играли. Ждали, пока цена на такси упадёт. Забегает тип: «Дайте кто-нибудь аптечку. Парня пырнули». Вынесли аптечку из клуба. Но что там сделаешь? Футболку задрали — у него такая рана! Приехала «скорая». Но и она уже ничего не смогла сделать.

Там ещё были друзья раненого. Они рассказали, что семь человек на тачке приехали, пырнули и уехали. Говорят: «Вот так попили пиво». Потом приехала полиция, и эти друзья разбежались, — рассказал очевидец.