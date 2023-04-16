После убийства школьника в Челябинске, силовики задержали четырёх мигрантов

Среди них есть и главный подозреваемый, но все обстоятельства ещё предстоит выяснить.
В Челябинске убили 17-летнего парня. Как сообщают, причиной стала перепалка в интернете - после неё две группы молодых людей решили встретиться и выяснить отношения.
На видео - предположительно, парни идут на «разборку».
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По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти, — сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Мы сидели в компьютерном клубе, играли. Ждали, пока цена на такси упадёт. Забегает тип: «Дайте кто-нибудь аптечку. Парня пырнули». Вынесли аптечку из клуба. Но что там сделаешь? Футболку задрали — у него такая рана! Приехала «скорая». Но и она уже ничего не смогла сделать.
Там ещё были друзья раненого. Они рассказали, что семь человек на тачке приехали, пырнули и уехали. Говорят: «Вот так попили пиво». Потом приехала полиция, и эти друзья разбежались, — рассказал очевидец.
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Перед погребением, юношу отпели в храме.
Как заявил настоятель Свято-Симеоновского кафедрального собора Игорь Шестаков:
Никоим образом не хочется оправдывать ничьих преступных деяний. Хочу сказать, что у преступности нет ни конфессиональной, ни национальной принадлежности. Правонарушения, деяния против человека и закона, должны быть справедливо и сурово наказаны. Хочется высказать соболезнование семье погибшего и сказать, что произошедшее никоим образом не должно подвигнуть нас к озлоблению и раздражению.
Мы считаем, что к случившемуся нужно отнестись трезвомысляще и здраво и позволить правоохранительным органам качественно выполнить свою работу. Не сомневаемся, что виновные будут наказаны, что следствие и суд установят истину. Мы не сомневаемся в том, что добрососедские отношения в нашей великой стране никому не удастся поколебать.
Подозреваемый задержан:
Его адвокат просил о домашнем аресте, но прокурор сообщил:
Преступление относится к особо тяжким и наказывается исключительно лишением свободы, вплоть до пожизненного.
Вместе с подозреваемым, задержали троих его друзей. Всех отправили в СИЗО.
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Создание диаспор недопустимо.
Любая диаспора = ОПГ.
Нужна нулевая терпимость к диаспорам.
В Челябинской области разводят баранов с бородой?
Грош цена такой вере.
Тем более, они свою книжку главную (суры корана), как хотят и так и толкуют, и всё зависит от местного проповедника (иммама), и тех кто ему приказывает. Они ж своих "братьев-муслульман", при любом удобном случае бросаются резать так неистово, только за то что те неверное количество раз молитву произносят.. Что уж там говорить, про каких-то белых с другой религией.. таких даже за людей не считают. Такая вот интересная религия.. точнее вариативность и вольность её толкования.
*Я б на месте ментов, заслал бы в местную мечеть агентуру, чтоб послушать, о чём он там свои беседы с молодежью беседуют.. может там растят новых Шамилей Басаевых и прочих поехавших, и за-за чего в стране будут серьёзные проблемы буквально через лет десять, если их прихожане уже людей на улице при свидетелях безбоязненно режут.
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