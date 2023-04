11 захватывающих фильмов про похищения. Версия от IMDb

Джордан Тёрнер — оператор службы экстренной помощи в Лос-Анджелесе. Однажды она совершает ошибку, которая приводит к гибели молодой девушки от рук насильника. Через некоторое время ситуация повторяется: в штаб-квартиру поступает звонок от испуганного подростка, который находится в багажнике похитителя. Джордан берёт ситуацию в свои руки, пытаясь идентифицировать преступника и спасти несчастного ребёнка.



По задумке сценариста, «Тревожный вызов» должен был быть остросюжетным сериалом, посвящённым работе операторов службы спасения. Однако позже решили выпустить фильм по сценарию пилотной серии этого шоу. Создатели проекта не прогадали и подарили зрителям замечательное кино.



Благодаря острому сюжету фильм держит в напряжении до самого конца. А блеска картине добавляет потрясающая Холли Берри в роли Джордан.

9. Все деньги мира / All the Money in the World



США, Италия, Великобритания, 2017 год.

триллер, драма, криминал, детектив, биография.

Длительность: 132 минуты.

IMDb: 6,8.