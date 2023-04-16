11 захватывающих фильмов про похищения. Версия от IMDb

IMDb — веб-сайт с условно свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. В настоящее время базой данных IMDb владеет компания Amazon.com. По состоянию на январь 2021 года, в базе собрана информация о более чем 6,5 млн кинофильмов и телесериалов. Вашему вниманию представляются 11 фильмов по возрастанию рейтинга.
Классика от братьев Коэн, экранизация повести Кинга и другие интересные картины.
11. Сотовый / Cellular
США, Германия, 2004 год.
боевик, триллер, криминал.
Длительность: 94 минуты.
IMDb: 6,5.
Джессику внезапно похищают средь бела дня и запирают в комнате. Всё, что у неё есть, — кое-как работающий телефон. Она набирает случайный номер. На том конце провода оказывается Райан — молодой студент. Он узнаёт о случившемся и пытается спасти девушку. Невероятно трудную задачу усложняет то, что сотовый спасителя вот-вот перестанет работать, а времени на подзарядку нет.
Сюжет фильма заслуживает высшей похвалы: настолько неожиданно и динамично развивается действие. В его основу легла идея голливудского сценариста Ларри Коэна. Примечательно, что до этого он уже написал похожий скрипт — для психологического триллера «Телефонная будка». Однако там герой не может сойти с места — в «Сотовом» же Коэн перевернул эту идею с ног на голову и дал персонажу возможность быть где угодно.
10. Тревожный вызов / The Call
США, 2013 год.
триллер, криминал, драма.
Длительность: 95 минут.
IMDb: 6,7.
Джордан Тёрнер — оператор службы экстренной помощи в Лос-Анджелесе. Однажды она совершает ошибку, которая приводит к гибели молодой девушки от рук насильника. Через некоторое время ситуация повторяется: в штаб-квартиру поступает звонок от испуганного подростка, который находится в багажнике похитителя. Джордан берёт ситуацию в свои руки, пытаясь идентифицировать преступника и спасти несчастного ребёнка.
По задумке сценариста, «Тревожный вызов» должен был быть остросюжетным сериалом, посвящённым работе операторов службы спасения. Однако позже решили выпустить фильм по сценарию пилотной серии этого шоу. Создатели проекта не прогадали и подарили зрителям замечательное кино.
Благодаря острому сюжету фильм держит в напряжении до самого конца. А блеска картине добавляет потрясающая Холли Берри в роли Джордан.
9. Все деньги мира / All the Money in the World
США, Италия, Великобритания, 2017 год.
триллер, драма, криминал, детектив, биография.
Длительность: 132 минуты.
IMDb: 6,8.
Подростка Джона похищают неизвестные с целью получить выкуп от его деда, Жана Пола Гетти. Дело в том, что Жан Пол — нефтяной магнат и самый богатый человек в мире. Однако он не желает платить за спасение внука деньги. По его мнению, это положит начало серии похищений его родных. В противовес ему выступает Гейл — мать Джона, готовая пойти на всё, чтобы вернуть сына.
С производством этого фильма связана неприятная история. Изначально в роли жадного магната для картины снимался Кевин Спейси. Однако позже вокруг актёра разразился скандал, и режиссёр Ридли Скотт принял решение заменить его на Кристофера Пламмера. В киносообществе такой ход вызвал резонанс: некоторые поддержали режиссёра, иные же коллеги упрекнули его за такой шаг.
Однако, несмотря на сложности при производстве, фильм получился очень органичным и прекрасно сделанным, как и другие работы Скотта.
8. Кожа, в которой я живу / La piel que habito
Испания, США, 2011 год.
триллер, криминал, драма.
Длительность: 120 минут.
IMDb: 7,6.
Роберт Ледгард — гений хирургии. Он изобрёл материал, который может стать отличной заменой человеческой кожи. Открытие Ледгарда способно помочь тем, кто попал в аварию или пострадал от ожогов. Однако этот новатор пугает коллег: его методы вызывают недоверие. Они ещё не знают, что в особняке на окраине города Роберт держит пленницу, на которой проверяет своё изобретение.
Картину снял испанский режиссёр Педро Альмодовар, которого давно называют классиком при жизни. Фильм отличается очень необычной, немного безумной атмосферой и запутанным сюжетом. А развязку действия вряд ли сможет угадать даже самый сметливый зритель. Дело в том, что лишь в конце повествования нам открывается очень богатая история каждого персонажа.
Лента приняла участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2011 году, но не получила наград. А вот BAFTA годом позднее назвала «Кожу, в которой я живу» лучшим фильмом на иностранном языке.
7. Подмена / Changeling
США, 2008 год.
триллер, драма, криминал, детектив, биография, история.
Длительность: 141 минута.
IMDb: 7,7.
Мать-одиночка Кристин воспитывает сына Уолтера. Как-то раз она задерживается на работе, а по возвращении домой обнаруживает, что её мальчик пропал без вести. Полиция не может помочь женщине, и тогда на дело обращает внимание пастор Густав. Он критикует беспомощность правоохранительных органов, и общественность начинает следить за случаем в семье Коллинзов. Спустя время полиция находит пропавшего Уолтера. Вот только Кристин понимает, что это не её ребёнок. Женщине придётся пойти на многое, чтобы вернуть сына домой.
Изначально «Подмену» должен был снять Рон Ховард, известный по фильмам «Игры разума», «Нокдаун», «Код Да Винчи». Но из-за его занятости проект передали Клинту Иствуду. Тот согласился сесть в режиссёрское кресло сразу же после того, как прочитал сценарий.
Сюжет драмы затягивает зрителя и держит его в напряжении до самого конца. Печальный факт заключается в том, что в основу ленты легла реальная история похищения детей в Калифорнии в 1928 году.
6. Заложница / Taken
Франция, США, 2008 год.
боевик, триллер.
Длительность: 90 минут.
IMDb: 7,8.
Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс неохотно разрешает своей 17-летней дочери Ким поехать с подругой в Париж. Опасения Брайана оправдываются. Сразу же после приезда в город мечты девушек похищают преступники, работающие в сети секс-рабства. Во время нападения Ким успевает позвонить отцу и сообщить несколько деталей, которые послужат Брайану зацепками. Отец отправляется в Париж, чтобы спасти дочь.
Сюжет фильма заставляет зрителя нервничать и вжиматься в кресло. Особенное удовольствие доставляет наблюдение за игрой Лиама Нисона, исполнившего главную роль. Его персонаж показывает зрителю, что такое настоящая отеческая любовь.
5. Мизери / Misery
США, 1990 год.
ужасы, триллер, драма.
Длительность: 107 минут.
IMDb: 7,8.
Пол Шелдон — знаменитый писатель, закончивший очередной роман. По дороге в Лос-Анджелес Пол попадает в метель и съезжает с дороги. К счастью, его спасает бывшая медсестра Энни Уилкс — самая большая его поклонница. Она отвозит писателя в свою хижину, где ухаживает за ним. В это время Пол разрешает ей прочесть пока не изданное произведение. Энни приходит в ужас, узнав, что её любимая героиня погибает в конце. Она держит Пола в заточении и заставляет его переписывать повествование.
В основу картины лёг роман Стивена Кинга «Мизери», а снял её Роб Райнер. Примечательно, что до этого режиссёр уже экранизировал другое произведение писателя — повесть «Тело» (она стала фильмом «Останься со мной»). Оба фильма стали классикой Голливуда и увековечили имя режиссёра.
4. Пленницы / Prisoners
США, 2013 год.
триллер, драма, криминал, детектив.
Длительность: 153 минуты.
IMDb: 8,1.
Две девочки-подружки, Анна и Джой, бесследно исчезают. Их родители обращаются в полицию, и тогда за дело берётся детектив Локи. Он выходит на единственного очевидца — водителя фургона Алекса. Тот не может помочь следствию, так как обладает чрезвычайно низким IQ, потому полиция отпускает его. Тогда отец Анны, Келлер, похищает Алекса, чтобы «выбить» из него больше улик.
Этот фильм — очень мощный психологический триллер, который неизбежно вызовет отклик у зрителя. Впечатление от «Пленниц» усиливается благодаря потрясающим актёрским работам. В главных ролях снялись Хью Джекман и Джейк Джилленхол.
3. 12 лет рабства / 12 Years a Slave
США, Великобритания, 2013 год.
драма, биография, история.
Длительность: 133 минуты.
IMDb: 8,1.
Соломон Нортап — скрипач, глубокоуважаемый в обществе. У него есть любимая жена и двое прекрасных детей. Внезапно Соломона похищают двое мужчин. Музыкант никак не может добиться освобождения и доказать, что он — свободный афроамериканец. После героя продают в рабство под именем Платт. В новой для себя роли Соломон должен столкнуться со всеми ужасами неволи. Это горе-путешествие продлится целых 12 лет.
В основу картины легли реальные события, описанные Соломоном Нортапом в автобиографии «12 лет рабства». Этот факт усиливает влияние и без того тяжёлого и мрачного фильма. За сложную тему, а также блестящую режиссёрскую и актёрскую работу фильм был удостоен звания «Фильм года» большим количеством кинопремий.
2. Фарго / Fargo
США, Великобритания, 1995 год.
триллер, драма, комедия, криминал.
Длительность: 98 минут.
IMDb: 8,1.
Джерри Ландегаард работает в автосалоне и имеет трудности с финансами. Его тесть — богатейший человек, и Джерри решает выманить у него денег. Для этого он обращается к двум бандитам. Они должны похитить его жену и попросить выкуп у её отца. Однако план эпично рушится, в результате чего гибнут люди. И за это непростое и запутанное дело берётся талантливый полицейский Мардж Гандерсон.
Фильм сняли Итан и Джоэл Коэн, и эту работу называют лучшей в их творчестве. «Фарго» был включён в Национальный реестр фильмов США, которые имеют большое культурное значение. Картина стала так популярна, что по мотивам её сюжета был снят одноимённый сериал (правда, сценарий у шоу всё же оригинальный). На данный момент создано четыре сезона.
1. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
СССР, 1966 год.
комедия, приключения, мелодрама, мюзикл.
Длительность: 82 минуты.
IMDb: 8,4.
Шурик — студент-филолог, приехавший на Кавказ записывать местный фольклор. Здесь же он знакомится с очаровательной Ниной, а потом и влюбляется в неё. Местные жители уговаривают юношу поучаствовать в якобы подстроенном ритуале — похищении невесты перед свадьбой. Шурик расстраивается, когда узнаёт, что невеста — это Нина. Однако соглашается помочь в краже девушки.
Безусловно, фильм сильно отличается от других картин в этой подборке. Однако, говоря о похищениях в кино, невозможно не упомянуть ленту Леонида Гайдая. «Кавказская пленница» давно обрела статус классического советского кино. Отрывки из диалогов стали крылатым фразами, а музыкальные номера — всеми любимыми шлягерами.
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Возможно, кому то будет и интересно (вспомнить или «что посмотреть»). Естественно человеческие пристрастия индивидуальны. Не судите строго.
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