Летний отдых в СССР

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Подборка фотографий про отдых советских людей.
Интересного просмотра!
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6.
Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965 год)
7.
Наталья Фатеева в роли Зои и Наталия Кустинская в роли Наташи на съемках художественного фильма "Три плюс два" (1963 год)
10.
Дети из разных стран мира, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В. И. Ленина (1984 год)
18.
Крымская область. Врач санатория "Ударник" проводит процедуру с использованием лечебной грязи (1975 год)
20.
Сочинский Луна-парк. Автодром в парке популярен не только у детей, но и у их родителей (1973 год)
22.
Северный Кавказ. Карачаево-Черкесская автономная область, Домбай. Группа студентов-туристов на привале в лесу (1958 год)
24.
Советские лыжники, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР Алевтина и Павел Колчины (1964 год)
26.
Члены экипажа космического корабля "Союз Т-7" Леонид Попов, Светлана Савицкая , Александр Серебров на отдыхе (1982 год)
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Метки: СССР Фотографии история
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