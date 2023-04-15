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Летний отдых в СССР

Летний отдых в СССР

Автор:
15 апреля 2023 22:17
Метки: СССР   Фотографии   история   
297
31

Подборка фотографий про отдых советских людей.

Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   
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3  комментария
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Сталкер 3 часа назад
Меньше всего мне хотелось бы оказаться на таком пляже...


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38
slaid galaxy 3 часа назад
Поеду в Симеиз. и точка
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Юганск

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