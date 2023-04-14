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Была такая Страна&nbsp;

Была такая Страна 

Автор:
14 апреля 2023 12:58
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
916
20

Фото из прошлого Подборка исторических фотографий

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Метки: история   подборка   фото   
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16  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Так рядовым и демобилизовался? Эх, служивый.... )
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2k
Aleks 10 минут назад
Да, страну проипали, хоть никто не понимал, что делается, верили верхушке, расслабились. Все думали небольшой сдвиг будет, а оказалось вон что. Знали бы люди что выйдет так, порвали всю нечисть , что тогда в правительство пролезла.А сейчас все делают вид, что не понимаю что происходит. Станцию Мир утопили, Курск утонул, понимаю что люди хотят верить в то что им хочется, но нужно и реально смотреть на вещи. Обман президента, поднятие пенсионного возраста, началось СВО, и тут бац, главный производитель снарядов Сибсельмаш банкротится, уникальный прокатный стан и оборудование для производства снарядов пилится на металлолом, и нехватка снарядов у Вагнеров. Если это не диверсия сверху, то я балерина. Пора смотреть на вещи как они есть, а то прямо как пословица, хоть ссы в глаза все божья роса. И намеки на ЯО, для тех кто служил в РВСН, будет понятно, что его может вообще не быть, поскольку нужно периодическое обновление боевых частей ракет, особенно часто тех, что на трансурановых элементах. А оно не проводилось с девяностых, плюс все эти лаборатории и комплексы были развалены. Так что если что это будет большой и неприятный сюрприз. А те новости что испытывают новые ракеты, это для поддержания морального духа птушников.
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17k
Николай 46 минут назад
Это фото 1910 года. Ещё до той страны которую имеет в виду автор.
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17k
sgb66 Час назад
На последнем фото бывшая церковь?
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, дык, сердца же у кого-то стучали: "ПЕРЕМЕН!". Ну, вот, кушаем перемены полной ложкой.
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258
Рустам 4 часа назад
Головы поотрывать бы всем сепаратистам, что участвовали в адской вакханалии по расчленению и отмежеванию государства!
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