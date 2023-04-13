FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 326 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР
Была такая Страна

Была такая Страна

Автор:
13 апреля 2023 13:30
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
242
21

Фото из прошлого Подборка исторических фотографий

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: история   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
197
Карл Час назад
СССР - это любимая Родина моя. Всегда презирал и презираю всех тех ублюдков, кто участвовал и поддерживал раздербанивание моего Государства. Привет из Риги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
568
Легендарный В-ий Полчаса назад
Комментарий к фото
это ж Светлогорск) но щас пляж намного Уже стал. и народу поменее)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734
ruslan d 58 минут назад
Я увидел только печальный финал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Янка из Цесиса ruslan d Полчаса назад
А я в 1991 году помогал рижскому ОМОНу. Участвовал в сборе денежных средств, вещей, одежды и прочего на их поддержку, поскольку они были чуть ли не единственным оплотом Советской Власти и хоть какой-то силой, что стояла между нашими нациками-фашиками и адекватным населением. Они нуждались во многом, но прежде всего в элементарной моральной поддержке. Они её получали от обычных людей, но увы, руководство СССР и России их жестоко бросило и предало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

580838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Набирающие популярность в сообществах
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P&nbsp;— до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт DDR5 и шесть дисплеев. Нехилый такой «скворечник»
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P — до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт...
Правила безопасной езды в условиях тумана
Правила безопасной езды в условиях тумана
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#животные#машина#аварии#позитив#Мемы#интересные факты#Прошлое
#в мире#интересно#подборка#факты#забавно#дтп#соцсети#улыбнуло#наука#Фотографии
#история#Прикол#автомобили#автомир#люди#авто аварии#шоу бизнес#Разное#Приколы#удивительно
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает 18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории 18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории 30 любопытных исторических снимков разных лет 30 любопытных исторических снимков разных лет 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат 15 пикантных фактов со страниц истории, о которых обычно молчат 40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое 40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться