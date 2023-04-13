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АРОН
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Автор:
АРОН
13 апреля 2023 13:30
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СССР
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7
комментариев
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197
Карл
Час назад
СССР - это любимая Родина моя. Всегда презирал и презираю всех тех ублюдков, кто участвовал и поддерживал раздербанивание моего Государства. Привет из Риги!
15
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2 ответа
568
Легендарный В-ий
Полчаса назад
Комментарий к
фото
это ж Светлогорск) но щас пляж намного Уже стал. и народу поменее)
0
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734
ruslan d
58 минут назад
Я увидел только печальный финал ...
-1
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455
Янка из Цесиса
ruslan d
Полчаса назад
А я в 1991 году помогал рижскому ОМОНу. Участвовал в сборе денежных средств, вещей, одежды и прочего на их поддержку, поскольку они были чуть ли не единственным оплотом Советской Власти и хоть какой-то силой, что стояла между нашими нациками-фашиками и адекватным населением. Они нуждались во многом, но прежде всего в элементарной моральной поддержке. Они её получали от обычных людей, но увы, руководство СССР и России их жестоко бросило и предало.
3
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ruslan d
Янка из Цесиса
15 минут назад
Я в 3й класс пошел
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