Тест по творчеству Короля и Шута

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Преимущественно вопросы будут посвящены раннему творчеству Горшка и Князя. Если вы хотя бы пару раз слушали песни КиШа, то вы без проблем справитесь с тестом. Погнали уже!
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Метки: Король и Шут Тесты музыкальные тесты тест тесты по музыкальным группам тесты по панк-группам тесты по песням
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кто никогда не слышал о КиШах.
Кстати, вот мой перс из одной игры. У меня часто спрашивают прилетал ли мне в голову камень.