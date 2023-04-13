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Тест по творчеству Короля и Шута

Тест по творчеству Короля и Шута

Автор:
13 апреля 2023 17:19
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Король и Шут   Тесты   музыкальные тесты   тест   тесты по музыкальным группам   тесты по панк-группам   тесты по песням   
1176
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Преимущественно вопросы будут посвящены раннему творчеству Горшка и Князя. Если вы хотя бы пару раз слушали песни КиШа, то вы без проблем справитесь с тестом. Погнали уже!

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Метки: Король и Шут   Тесты   музыкальные тесты   тест   тесты по музыкальным группам   тесты по панк-группам   тесты по песням   
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11  комментариев
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226
Dsident 2 часа назад
Очень простой тест
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388k
Алексей 8 минут назад
тест сложный будет только тем,
кто никогда не слышал о КиШах.
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22k
ЦСКА 10 минут назад
"Если так и есть, то какая нравится больше всего?" Вопрос стремный! Каждый год открываю что то новое! Сегодня прикалывает лирика! Например "Девушка и граф" или "Тяни"...
Ссылка www.youtube.com
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34k
russger Полчаса назад
Куйня, а не тест. Вы ещё доктору наук предложите таблицу умножения повторить
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181
AMATORI 43 минуты назад
Очень просто, могли бы по сложнее сделать
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581
Predictor Час назад
Еще в далеком 98м ходил в толстовке с КиШом... А тут "фанаты" полезли с детскими вопросами...
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181
AMATORI Predictor 38 минут назад
Тоже ходил в 96 ещё и года до 2005 и сейчас не перестал их слушать,
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30k
Владимир Час назад
Слишком легко.


Кстати, вот мой перс из одной игры. У меня часто спрашивают прилетал ли мне в голову камень.

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742
ruslan d Час назад
4 попадания , при условии что я слышал пару песен по радио )))
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6k
Sanar 2 часа назад
Согласен, тест очень простой
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