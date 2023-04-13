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Советское детство

Советское детство

Автор:
13 апреля 2023 10:46
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
576
26

Была Страна. Была эпоха.

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Метки: история   подборка   фото   
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11  комментариев
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10k
Маламут Уральский 2 часа назад
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16k
sonic24a 46 минут назад
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия;
свято соблюдать законы пионерии Советского Союза!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

А как-то так.
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14k
banzai7 Час назад
И где-то там я мчусь на велике по разбитой сельской дороге, еле доставая до педалей.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Серьезно? Пионеры с лопатами, шагистика в пионерлагере и показушные приключения Кати Лычевой - это и есть сов. детство? Неее. Сов.детство - это секция самбо. Казаки-разбойники и гонки на велосипедах. А не вот это вот все.
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−6
Алексей 2 часа назад
Сейчас границы закроют, узнаете какая была страна и эпоха. Вместо смузи будете на огороде картошку копать, кто доживет
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7k
Александр Маслов 2 часа назад
Я сейчас там, где с каждым мгновением всё ближе к Будущему, а Настоящее остаётся в Прошлом... Иногда очень хочется побыть одному на берегу моря во время заката, послушать шум волн, почувствовать свежесть лёгкого дуновения морского запаха, забыть о времени, всех проблемах и смотреть, смотреть на уходящую в бесконечную даль горизонта дорожку отраженных лучиков света, над которыми бы улететь туда, где встречается СОЛНЦЕ, МОРЕ и НЕБО! ...ВОЗМОЖНО, ТАМ И ЕСТЬ СТРАНА ДЕТСТВА?

За пост спасибо. За тавтологию на Ресурсе, пардон.
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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