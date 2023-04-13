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Сообщество СССР
АРОН
Советское детство
Автор:
АРОН
13 апреля 2023 10:46
Сообщество :
СССР
Метки:
история
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фото
576
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Была Страна. Была эпоха.
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11
комментариев
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10k
Маламут Уральский
2 часа назад
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2 ответа
5k
onebibis
Маламут Уральский
Час назад
Девушка вожатая или воспитатель в пионерском отряде. Она комсомолка, не пионерка. Имеет право и на галстук и пионерский значок.
6
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16k
sonic24a
46 минут назад
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия;
свято соблюдать законы пионерии Советского Союза!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
А как-то так.
1
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14k
banzai7
Час назад
И где-то там я мчусь на велике по разбитой сельской дороге, еле доставая до педалей.
2
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16k
Дядюшка Ау
2 часа назад
Серьезно? Пионеры с лопатами, шагистика в пионерлагере и показушные приключения Кати Лычевой - это и есть сов. детство? Неее. Сов.детство - это секция самбо. Казаки-разбойники и гонки на велосипедах. А не вот это вот все.
2
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−6
Алексей
2 часа назад
Сейчас границы закроют, узнаете какая была страна и эпоха. Вместо смузи будете на огороде картошку копать, кто доживет
-13
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4k
Григорий
Алексей
59 минут назад
иди приберись за хозяином!
4
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8k
Владимир
Алексей
21 минуту назад
Эх Лёха, Леха ... Свиней своих накормил уже? Панам унитазы почистил? Пиндосам зад подставил? Ну, всё пора гадости про Россию писать.
1
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7k
Александр Маслов
2 часа назад
Я сейчас там, где с каждым мгновением всё ближе к Будущему, а Настоящее остаётся в Прошлом... Иногда очень хочется побыть одному на берегу моря во время заката, послушать шум волн, почувствовать свежесть лёгкого дуновения морского запаха, забыть о времени, всех проблемах и смотреть, смотреть на уходящую в бесконечную даль горизонта дорожку отраженных лучиков света, над которыми бы улететь туда, где встречается СОЛНЦЕ, МОРЕ и НЕБО! ...ВОЗМОЖНО, ТАМ И ЕСТЬ СТРАНА ДЕТСТВА?
За пост спасибо. За тавтологию на Ресурсе, пардон.
3
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74k
Доктор Джонс
2 часа назад
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свято соблюдать законы пионерии Советского Союза!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
А как-то так.
За пост спасибо. За тавтологию на Ресурсе, пардон.