Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Пскове

«Начиналось все как всегда: свадьба, дети, приобретение имущества - движимого и недвижимого. И так 12 лет, пока не настал кризисный момент, из-за которого супруги решили развестись. По основному имуществу ничего сложного, все пополам, приобретали в браке, что-то мать женщины дарила в браке (а ведь мы уже знаем, что-то, что подарено или унаследовано, не делится). Я уже почти выдохнула, как адвокат ответчика принес уточненное исковое заявление, а там... грудь», - начала свой рассказ Ольга Кутузова.

×

×

В период брака супруги взяли кредит в размере 500 тысяч рублей (на имя мужа) для операции по увеличению груди жены. И мужчина в судебном процессе доказывал, что эта грудь была приобретена на нужды семьи, поэтому, по его мнению, женщина ему должна была выплатить половину стоимости за операцию, то есть в равной степени оплачивать кредит.

Супруга заявила, что грудь является вещью индивидуального пользования. «Проще говоря, супруга настаивала на том, что грудь, бесспорно, может принадлежать только ей и исключительно для ее индивидуального пользования. Если по имуществу действует презумпция, что все, что приобретено в период брака возмездно, является совместным и делится пополам (пока не доказано иное). По долгам ситуация прямо противоположная. Все долги - личные (пока не доказано иное)», - пояснила юрист.

В итоге суд встал на сторону женщины и разъяснил, что грудь является вещью индивидуального пользования и разделу не подлежит (статья 36 СК РФ). Решение пока не вступило в законную силу.