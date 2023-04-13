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Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Пскове

Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Пскове

Автор:
13 апреля 2023 08:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: грудь   история   муж жена   развод   раздел имущества   фото   
526
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Супруги при разводе в Пскове через суд делили долг по кредиту, который они взяли в браке на дорогостоящую операцию по увеличению груди жены.

«Начиналось все как всегда: свадьба, дети, приобретение имущества - движимого и недвижимого. И так 12 лет, пока не настал кризисный момент, из-за которого супруги решили развестись. По основному имуществу ничего сложного, все пополам, приобретали в браке, что-то мать женщины дарила в браке (а ведь мы уже знаем, что-то, что подарено или унаследовано, не делится). Я уже почти выдохнула, как адвокат ответчика принес уточненное исковое заявление, а там... грудь», - начала свой рассказ Ольга Кутузова.

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В период брака супруги взяли кредит в размере 500 тысяч рублей (на имя мужа) для операции по увеличению груди жены. И мужчина в судебном процессе доказывал, что эта грудь была приобретена на нужды семьи, поэтому, по его мнению, женщина ему должна была выплатить половину стоимости за операцию, то есть в равной степени оплачивать кредит.


Супруга заявила, что грудь является вещью индивидуального пользования. «Проще говоря, супруга настаивала на том, что грудь, бесспорно, может принадлежать только ей и исключительно для ее индивидуального пользования. Если по имуществу действует презумпция, что все, что приобретено в период брака возмездно, является совместным и делится пополам (пока не доказано иное). По долгам ситуация прямо противоположная. Все долги - личные (пока не доказано иное)», - пояснила юрист. 

В итоге суд встал на сторону женщины и разъяснил, что грудь является вещью индивидуального пользования и разделу не подлежит (статья 36 СК РФ). Решение пока не вступило в законную силу. 

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Метки: грудь   история   муж жена   развод   раздел имущества   фото   
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9  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 55 минут назад
а сиськи где ась? где предмет спора?
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12k
harlamov 15 минут назад
Без предъявления предмета спора нет смысла ничего обсуждать.
Покажите сиськи, а мы уже решим что со всем этим делать и как правильно поделить деньги.
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316
Guilty Pleasure Полчаса назад
судья- женщина??? мужик бы такого вердикта не выдал
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Денис 47 минут назад
Всё просто.
Если они ей нужны платит она.
Если нет, то платит он. Плюс операция по вытаскиванию имплантов за его счёт.
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53k
dima423 53 минуты назад
Нет уж, надо все по справедливости... на сиськи потратили пол ляма, и (например) на тачку потратили пол ляма - ей остаются сиськи, значит тачка отходит мужику))
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