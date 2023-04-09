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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
09 апреля 2023 21:39
Метки: СССР   Фотографии   история   
335
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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1  комментарий
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967
Николай 21 минуту назад
А, что за фотошоп на предпоследний?
... "оплот сил мира, демократии и социализма".
Не помню чтобы в Союзе демократией увлеклись)
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