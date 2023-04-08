Какой была Москва в 1962 году

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Сегодня мы попадём в 1962 год и посмотрим как столица его прожила.
Интересного просмотра!
1.
Маршрутное такси ЗиМ-12 на Пушкинской площади.
Ездило оно по строгому 3.5 километровому маршруту (его видно в левой части кадра). Цена составляла 10 копеек за километр и 10 копеек за посадку, итого 45 копеек. Автобус стоил 5 копеек.
2.
В Зарядье началась глобальная стройка. Идёт подготовка площадки для строительства самой большой гостиницы мира под названием "Россия".
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3.
В Тайницком саду зимой поставили вот такого огромного Деда Мороза.
Самое удивительное, что Дед Мороз был...говорящим. Любой из детей мог подойти к белке (в правой части кадра) и задать ему вопрос через эту самую белку. Где-то в основании фигуры сидел диктор, который слушал вопрос и отвечал на него через микрофон, при этом губы Деда Мороза шевелились. Правда, как вспоминают свидетели этого чуда - совершенно не в такт. Но всё равно, это очень впечатляло.
11.
А это место в 1962 году ещё и не было Москвой.
Угадать район по фото практически невозможно, но это Кунцево, а пустырь этот находился где-то между современными улицами Маршала Сергеева и Партизанской.
16.
5 ноября 1962 года полностью замкнули Московскую кольцевую автомобильную дорогу.
Вернее замкнули то её раньше, но движение открыли именно в этот день. Тогда МКАД совсем не был похож на современный.
17.
Начальник Московского метрополитена А.Ф. Новохацкий на торжественном открытии Калужского радиуса.
19.
Просто невероятное количество трамваев Татра Т-2 на конечной станции около станции метро "Университет".
20.
А это - ВДНХ и специальный автопоезд РАФ 980-979, созданный специально для того, чтобы перевозить людей по выставке.
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Метки: СССР Фотографии история
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