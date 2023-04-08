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Какой была Москва в 1962 году

Какой была Москва в 1962 году

Автор:
08 апреля 2023 21:52
Метки: СССР   Фотографии   история   
298
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Сегодня мы попадём в 1962 год и посмотрим как столица его прожила.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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