Какой была Москва в 1962 году

3.

Самое удивительное, что Дед Мороз был...говорящим. Любой из детей мог подойти к белке (в правой части кадра) и задать ему вопрос через эту самую белку. Где-то в основании фигуры сидел диктор, который слушал вопрос и отвечал на него через микрофон, при этом губы Деда Мороза шевелились. Правда, как вспоминают свидетели этого чуда - совершенно не в такт. Но всё равно, это очень впечатляло.