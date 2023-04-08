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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 апреля 2023 21:47
Метки: СССР   Фотографии   история   
209
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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2  комментария
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
А стабилизатор символизирует стабильность? :)
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поручик Ржевский Час назад
О, Ялта! "Осьминог" на набережной, сразу за ним "Автодром", а дальше - "Турбо"...
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