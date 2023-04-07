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Девушки рассказали, какие самые смелые и нежные поступки совершали ради подруг

Девушки рассказали, какие самые смелые и нежные поступки совершали ради подруг

Автор:
07 апреля 2023 16:36
Сообщество : Истории из жизни
Метки: женская дружба   истории   истории про дружбу   купила подруге   подруги   помогла подруге   
1393
15

Говорят, что женской дружбы не существует, однако пользовательницы Твиттера доказали обратное. Они поделились своими историями, как поддерживали друг друга.

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А вы верите в женскую дружбу?

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Метки: женская дружба   истории   истории про дружбу   купила подруге   подруги   помогла подруге   
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7  комментариев
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10k
Некто Час назад
Все посты так или иначе - про деньги.
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15k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
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11k
GROMOZEKA Полчаса назад
Я бы прям расплакался из-за такой милоты, если бы не знал какими безжалостными сук@ми в отношении друг друга очень часто становятся «не разлей вода подруженьки»
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pikul Час назад
Да, были бы у меня такие подруги, я бы может и не женился бы никогда
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Спелая кукурузинка

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