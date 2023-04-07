Девушки рассказали, какие самые смелые и нежные поступки совершали ради подруг

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Говорят, что женской дружбы не существует, однако пользовательницы Твиттера доказали обратное. Они поделились своими историями, как поддерживали друг друга.
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А вы верите в женскую дружбу?
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