Глубоководная рыбка с собачьим характером

Океанские глубины таят такие сюрпризы, после знакомства с которыми невольно радуешься, что эти существа не научились выползать на сушу.
Щучья морская собачка, она же Neoclinus blanchardi, она же Sarcastic fringehead. Последний перевод звучит особенно проникновенно – саркастичный бахромоголов. Эту представительницу отряда окунеобразных не зря почтительно величают «цветным демоном». Собачка ведёт отшельнический образ жизни, прячется в расщелинах подводных скал или оставшихся без хозяев раковинах.
Так – в уединении и ожидании глупой мелкой рыбёшки (а собачки практически всеядны) она и проводит жизнь. Но при приближении врага рыба моментально преображается и демонстрирует свою сущность. Причём не только в психологическом, но и в физиологическом плане.
Если кто по незнанию или специально подплывает к владениям щучьей собачки, то она величественно покидает укрытие и раскрывает величественную пасть так широко, что хочется бежать и сверкать пятками. Поскольку ротовая полость этого создания уникальна – она раскрывается шире самой головы. За счёт складок интенсивной окраски в углах рта невзрачная рыба действительно трансформируется в демона, если не в дьявола. Добавляют жути и многочисленные острые зубы, уютно произрастающие в пасти.
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Случаются и поединки между представителями этого вида. В бою побеждает тот, у кого пасть шире в буквальном смысле. Битва напоминает поцелуи, только смертоносные. К слову, самок природа не наделила таким впечатляющим ротиком, только самцов.
Щучьи собачки обитают в Тихом океане на глубине до 70 метров. Природные угрозы для рыб не выявлены. Видимо, слишком уж агрессивно эти спокойные с виду существа настроены по отношению ко всему, что попытается открыть рот в их сторону. Зафиксированы даже попытки покусов аквалангистов. Впрочем, рыб можно понять: плавают тут всякие, а потом или дом разрушен, или еда пропала.
Если к щучко-собачкам не приставать, они будут оставаться в своей более спокойной рыбьей ипостаси, оставив вторую – кусаче-собачью половину характера дремать в глубине души.
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