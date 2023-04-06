FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13761 пост • 1660 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Глубоководная рыбка с собачьим характером

Глубоководная рыбка с собачьим характером

Автор:
06 апреля 2023 10:36
Сообщество : Животные
Метки: защита   зуб   кожа   нападение   океан   окрас   рот   рыба   складка   щучья морская собачка   
742
6
2

Океанские глубины таят такие сюрпризы, после знакомства с которыми невольно радуешься, что эти существа не научились выползать на сушу.

Щучья морская собачка, она же Neoclinus blanchardi, она же Sarcastic fringehead. Последний перевод звучит особенно проникновенно – саркастичный бахромоголов. Эту представительницу отряда окунеобразных не зря почтительно величают «цветным демоном». Собачка ведёт отшельнический образ жизни, прячется в расщелинах подводных скал или оставшихся без хозяев раковинах.

Так – в уединении и ожидании глупой мелкой рыбёшки (а собачки практически всеядны) она и проводит жизнь. Но при приближении врага рыба моментально преображается и демонстрирует свою сущность. Причём не только в психологическом, но и в физиологическом плане.

Если кто по незнанию или специально подплывает к владениям щучьей собачки, то она величественно покидает укрытие и раскрывает величественную пасть так широко, что хочется бежать и сверкать пятками. Поскольку ротовая полость этого создания уникальна – она раскрывается шире самой головы. За счёт складок интенсивной окраски в углах рта невзрачная рыба действительно трансформируется в демона, если не в дьявола. Добавляют жути и многочисленные острые зубы, уютно произрастающие в пасти.

Случаются и поединки между представителями этого вида. В бою побеждает тот, у кого пасть шире в буквальном смысле. Битва напоминает поцелуи, только смертоносные. К слову, самок природа не наделила таким впечатляющим ротиком, только самцов.

Щучьи собачки обитают в Тихом океане на глубине до 70 метров. Природные угрозы для рыб не выявлены. Видимо, слишком уж агрессивно эти спокойные с виду существа настроены по отношению ко всему, что попытается открыть рот в их сторону. Зафиксированы даже попытки покусов аквалангистов. Впрочем, рыб можно понять: плавают тут всякие, а потом или дом разрушен, или еда пропала.

Если к щучко-собачкам не приставать, они будут оставаться в своей более спокойной рыбьей ипостаси, оставив вторую – кусаче-собачью половину характера дремать в глубине души.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: защита   зуб   кожа   нападение   океан   окрас   рот   рыба   складка   щучья морская собачка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
как она с пивом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой
25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на...
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Что означают карточные масти: мифы и реальность
Что означают карточные масти: мифы и реальность
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#автомобили#факты#дтп#авто аварии#девушки#картинки#смешно
#Юмор#в мире#люди#автомир#подборка#позитив#Приколы#забавно#кино#шоу бизнес
#Прикол#машина#интересное#история#аварии#США#улыбнуло#истории#новости#Автовсячина
Самый маленький фрезерный станок (5 фото + видео) Самый маленький фрезерный станок (5 фото + видео) В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее

На что жалуетесь?

Вернуться