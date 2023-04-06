Глубоководная рыбка с собачьим характером

Если кто по незнанию или специально подплывает к владениям щучьей собачки, то она величественно покидает укрытие и раскрывает величественную пасть так широко, что хочется бежать и сверкать пятками. Поскольку ротовая полость этого создания уникальна – она раскрывается шире самой головы. За счёт складок интенсивной окраски в углах рта невзрачная рыба действительно трансформируется в демона, если не в дьявола. Добавляют жути и многочисленные острые зубы, уютно произрастающие в пасти.