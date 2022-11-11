14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками

1983
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Говорят, что родню не выбирают. Поэтому многие общаются, следуя этому правилу. Есть даже семейные чаты в мессенджерах и соцсетях, которые отлично иллюстрируют всю суть отношений между родственниками.
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А у вас хорошие отношения с родственниками?
Источник:
АНТИФИШКИ
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