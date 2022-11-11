FISHKINET
Сообщество Юмор 15907 постов • 3174 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками

14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками

Автор:
11 ноября 2022 15:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   смс   смс от мамы   смс от папы   сообщения   
1983
15

Говорят, что родню не выбирают. Поэтому многие общаются, следуя этому правилу. Есть даже семейные чаты в мессенджерах и соцсетях, которые отлично иллюстрируют всю суть отношений между родственниками.

×
×

А у вас хорошие отношения с родственниками?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   смс   смс от мамы   смс от папы   сообщения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38071



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой
Всё вразнобой
Amazon стала первой потерявшей $1 триллион компанией в мире
Amazon стала первой потерявшей $1 триллион компанией в мире
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#СССР#в мире#подборка#кино#Жизнь#дети#истории
#Юмор#факты#история#автомир#дтп#аварии#улыбнуло#Россия#женщина за рулем#креатив
#интересно#интересное#автомобили#позитив#люди#картинки#Ynews#грузовик#знаменитости#новости
Ты вся в белом, это смело Ты вся в белом, это смело 15 жизненных СМС-приколов обо всем 15 жизненных СМС-приколов обо всем Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" 15 СМС-переписок с забавным финалом 15 СМС-переписок с забавным финалом

На что жалуетесь?

Вернуться