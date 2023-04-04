FISHKINET
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае 12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда 12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда Как выглядит самая высокая станция поезда в Европе Как выглядит самая высокая станция поезда в Европе Волшебный юморок Волшебный юморок Потасовка с быстрым финалом из Бразилии Потасовка с быстрым финалом из Бразилии В США полицейский одним броском отправил женщину в больницу В США полицейский одним броском отправил женщину в больницу Сногсшибательное задержание нарушителя Сногсшибательное задержание нарушителя В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса 30 уморительных кадров с нашими любимыми животными 30 уморительных кадров с нашими любимыми животными Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 апреля Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил необычный сотрудник Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил... В России неженатые мужики живут дольше «окольцованных» В России неженатые мужики живут дольше «окольцованных» Розыгрыш бати на кухне Розыгрыш бати на кухне Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил 20 необычных вещей и находок, которым люди очень удивились 20 необычных вещей и находок, которым люди очень удивились Розыгрыш с коробками пошёл не по плану Розыгрыш с коробками пошёл не по плану Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х «Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в подмосковной больнице «Кто меня там на койке?»: бородач и его друзья устроили погром в...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
04 апреля 2023 22:12
Метки: СССР   Фотографии   история   
557
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   Фотографии   история   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
VL 9 часов назад
МК-17 "Юниор". Был у меня такой. Куплен в Москве в магазине Пионер. В экспортной коробке из прозрачного пластика. Хотел МК-12, или МД-2.5, но срослось именно так... На таймерную модель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 20 минут назад
Был такой , стоял на моем по2 который я пилил и шлифовал месяца 2 , радости не было предела , после первого полета даже ноги и руки тряслись . Было время и я так стоял когда занимался в военно патриотическом клубе в дворце пионеров . Ребята возможно тоже от туда . У меня бабушка жила между 28 ми и горького , помню когда за парк горького нужно было платить я просто говорил что иду к бабушке которая живет на многоводной и меня пропускали :)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 9 часов назад
24 - озеро в Новопятигорске...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

937928



Другие посты автора
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Популярные теги
#фото#Прикол#машина#позитив#аварии#авто аварии#новости#полиция#маразм#забавно
#Юмор#автомобили#интересное#факты#дтп#подборка#улыбнуло#картинки#инцидент#наука
#интересно#автомир#история#в мире#люди#истории#животные#Разное#дети#Приколы
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого? Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого? Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем

На что жалуетесь?

Вернуться