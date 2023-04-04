Засняли на глубине 8336 м: обнаружена самая глубинная рыба на планете

На глубине 8 км они испытывают давление примерно в 80 мегапаскалей — в 800 раз больше, чем давление на поверхности океана. Студенистые тела этих существ помогают им выжить на глубине. Кроме того, у них нет плавательного пузыря. Рыбы-улитки поедают крошечных ракообразных, которые в изобилии водятся во впадинах, пишет BBC.