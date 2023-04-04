Засняли на глубине 8336 м: обнаружена самая глубинная рыба на планете

Это максимум, на котором вообще могут выживать рыбы
Ученые впервые поймали на камеру рыбу-улитку, плавающей невероятно глубоко. Автономный модуль, спущенный в желоб Идзу-Огасавара на юге Японии, снял рыбу на глубине 8336 м. По словам биологов, это максимальная глубина, на которой вообще могут выживать рыбы.
Молодой представитель вида Pseudoliparis belyaevi (псевдолипарис Беляева) попал в поле зрения системы камер, прикрепленной к утяжеленной раме аппарата DSSV Pressure Drop. На раму ставили приманку для привлечения глубоководных животных.
Предыдущий рекорд самой глубоководной рыбы зафиксировали на глубине 8178 м в Марианской впадине. Новое наблюдение улучшило рекорд на 158 метров.
Рыбы-улитки — необычный род лучеперых рыб. Существует более 300 видов, большинство из которых живут на мелководье рек. Однако группа рыб-улиток приспособилась к жизни в холодных водах Арктики и Антарктики, а также в условиях экстремального давления в самых глубоких впадинах.
На глубине 8 км они испытывают давление примерно в 80 мегапаскалей — в 800 раз больше, чем давление на поверхности океана. Студенистые тела этих существ помогают им выжить на глубине. Кроме того, у них нет плавательного пузыря. Рыбы-улитки поедают крошечных ракообразных, которые в изобилии водятся во впадинах, пишет BBC.
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потом найдут на 10000м рыбу и снова скажут вот максимум для выживания.и так далее. и да а как же мегалодон в марианской впадине??????