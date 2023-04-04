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Засняли на глубине 8336 м: обнаружена самая глубинная рыба на планете

Засняли на глубине 8336 м: обнаружена самая глубинная рыба на планете

Автор:
04 апреля 2023 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Pseudoliparis belyaevi   глубоководные рыбы   рыбы   
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Это максимум, на котором вообще могут выживать рыбы

Ученые впервые поймали на камеру рыбу-улитку, плавающей невероятно глубоко. Автономный модуль, спущенный в желоб Идзу-Огасавара на юге Японии, снял рыбу на глубине 8336 м. По словам биологов, это максимальная глубина, на которой вообще могут выживать рыбы.


Молодой представитель вида Pseudoliparis belyaevi (псевдолипарис Беляева) попал в поле зрения системы камер, прикрепленной к утяжеленной раме аппарата DSSV Pressure Drop. На раму ставили приманку для привлечения глубоководных животных.


Предыдущий рекорд самой глубоководной рыбы зафиксировали на глубине 8178 м в Марианской впадине. Новое наблюдение улучшило рекорд на 158 метров.


Рыбы-улитки — необычный род лучеперых рыб. Существует более 300 видов, большинство из которых живут на мелководье рек. Однако группа рыб-улиток приспособилась к жизни в холодных водах Арктики и Антарктики, а также в условиях экстремального давления в самых глубоких впадинах.


На глубине 8 км они испытывают давление примерно в 80 мегапаскалей — в 800 раз больше, чем давление на поверхности океана. Студенистые тела этих существ помогают им выжить на глубине. Кроме того, у них нет плавательного пузыря. Рыбы-улитки поедают крошечных ракообразных, которые в изобилии водятся во впадинах, пишет BBC.

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Метки: Pseudoliparis belyaevi   глубоководные рыбы   рыбы   
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7  комментариев
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46k
Максим Т. Час назад
"Это максимум, на котором вообще могут выживать рыбы" - пока не нашли новую.
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17k
Bill 17 минут назад
Она просто утонула
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6k
sumrаknn 23 минуты назад
Я вообще не понимаю акцента на "в условиях экстремального давления". Какая разница какое давление, если не менять глубину? Давление снаружи, уравновешивается давлением внутри клеток и тела. И т.к. нет разницы, то и никакие силы не действуют.
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53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Вот это фото похоже на картину Сальвадора Дали))
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29k
Ego sum qui sum Час назад
куда только не заплывешь от японских туристов
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388k
Алексей Час назад
на глубине 8336 м. По словам биологов, это максимальная глубина, на которой вообще могут выживать рыбы.

потом найдут на 10000м рыбу и снова скажут вот максимум для выживания.и так далее. и да а как же мегалодон в марианской впадине??????
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
10693



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