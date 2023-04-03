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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
03 апреля 2023 09:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
517
29
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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9  комментариев
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8k
Regerald Полчаса назад
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Пфф. Идите с французским ознакомьтесь.
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heta Минуту назад
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Технология бобра работает.
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6k
heta 2 минуты назад
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Ждут, что бы что?
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6k
heta 5 минут назад
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Светка Иванова
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6k
heta 6 минут назад
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Еще одну подпись в этот мем можно вставить: "90% компов в СНГ".
А может и в мире, хе-хе...
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25k
Егор 7 минут назад
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Боюсь представить, что будет если подскользнуться.
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25k
Егор 11 минут назад
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Анекдот такой есть: Муж, находясь много месяцев в коме, пришел в себя. Его жена постоянно находилась рядом с ним. Открыв глаза, он сказал свой жене, сидящей у его постели:
- Ты была со мной в самое трудное время. Когда меня уволили - ты поддерживала меня, когда в меня выстрелили и ранили - ты была рядом, когда мой бизнес прогорел - ты была здесь, когда мы потеряли наш дом - ты была со мной, когда моё здоровье стало совсем плохим - ты оставалась со мной. Ты знаешь, что я думаю ?
- Что, дорогой? - улыбаясь, мягко спросила жена и её сердце наполнилось теплом к мужу.
- Я начинаю думать, что ты приносишь несчастья!
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Доктор Джонс 12 минут назад
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Что тут удивительного? Мы все умрём...
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