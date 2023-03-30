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"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках

"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках

Автор:
30 марта 2023 10:31
Сообщество : Истории
Метки: Собеседование   из жизни   истории   новый сотрудник   офис   работа   рекрутер   смешно   
1666
17

Не всегда знаешь, чего можно ждать от нового сотрудника. Рекрутеры стараются тщательно отбирать кандидатов, но понять, что в голове у другого человека просто невозможно. Мы собрали ситуации, которые взбудоражили весь офис.

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А какие у вас были комичные истории в первый день на новой работе?

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Метки: Собеседование   из жизни   истории   новый сотрудник   офис   работа   рекрутер   смешно   
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18  комментариев
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9k
Juli Полчаса назад
поонбордился.. фронтенд...джун..дейлики...


я одна нифига не поняла?
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973
likiloki 11 минут назад
Честно пытался понять по контексту. Что за дебилизм? Ладно, пошел в поисковик. Нет, я не понимаю, в русском языке есть простые, простые слова для обозначения этих действий, зачем они общаются как кретины?
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2k
Walther 13 минут назад
Типичный ХЕР-МЕНЕДЖЕРСКИЙ сленг. А если по-русски, то звучит так: у нас корона и мы самые звездатые и знающие работники, а все соискатели поголовно 3,14-дорасы, жизни не нюхавшие!
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15k
Patmaz 15 минут назад
Комментарий к фото
Теперь тоже самое, но по-русски.
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23k
sssss3 18 минут назад
А что непонятного???
Просто простофили, которые это написали "зашорены" до предела.
У них алгоритм работает так, что попал на работу и должен трястись от страха её потерять и от радости что тебя удостоили и прислуживать ветеранам офиса и внимать их бреду.
.
Так вот, на своём примере, у меня свой бизнес, мне не нужно пахать по 8-10-12 часов. могу вообще ничего не делать несколько дней, могу отказать клиенту, ну не хочу я с ним работать. Мне хватает того, что я зарабатываю.
Могу хоть каждый день ходить на собеседования, и пробные работы.
И буду вести себя как Я хочу, говорить и поступать по-своему усмотрению, и плевать я хочу на ваши алгоритмы и правила.
Для меня это маленькое развлечение, посмотреть, составить мнение, посудачить с незнакомыми, узнать что-то новое.
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19k
alexis 18 минут назад
Это на каком языке написано? На тарабарском?
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37k
Александр Полчаса назад
Бляха, это на каком языке они разговаривают?
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2k
Nyash Полчаса назад
как то пришел парень на работу устраиваться лет 20 с мамой. она все за него рассказывала. ну взяли его на какую то совсем простенькую должность на испытательный срок. так он в первый же день всех сотрудников заимпал тупыми вопросами. а после того как на полностью серьезных щах спросил у начальника, а если я упаду с этого стула то это будет производственная травма? я его выкинул. чел не проработал и 5 часов.
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53k
dima423 42 минуты назад
Комментарий к фото
Ну и правильно сделал что нах послал...такие шефы потом за каждую копейку удавятся) ни премии не дождешься ни повышения...
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