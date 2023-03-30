"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках

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Не всегда знаешь, чего можно ждать от нового сотрудника. Рекрутеры стараются тщательно отбирать кандидатов, но понять, что в голове у другого человека просто невозможно. Мы собрали ситуации, которые взбудоражили весь офис.
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А какие у вас были комичные истории в первый день на новой работе?
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Еще крутые истории!
Новости партнёров
я одна нифига не поняла?
Просто простофили, которые это написали "зашорены" до предела.
У них алгоритм работает так, что попал на работу и должен трястись от страха её потерять и от радости что тебя удостоили и прислуживать ветеранам офиса и внимать их бреду.
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Так вот, на своём примере, у меня свой бизнес, мне не нужно пахать по 8-10-12 часов. могу вообще ничего не делать несколько дней, могу отказать клиенту, ну не хочу я с ним работать. Мне хватает того, что я зарабатываю.
Могу хоть каждый день ходить на собеседования, и пробные работы.
И буду вести себя как Я хочу, говорить и поступать по-своему усмотрению, и плевать я хочу на ваши алгоритмы и правила.
Для меня это маленькое развлечение, посмотреть, составить мнение, посудачить с незнакомыми, узнать что-то новое.
Просто человек плохо владеет культурным русским.
Онбординг - знакомить с коллективом
Джун - юниор - молодой работник
Оффер - предложение.
Дебилы, плохо знающие русский язык, придают себе значимость, используя английские слова.
- да
- а скажи что-нибудь на офиснопланктонском