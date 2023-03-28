В ОЭЗ "Технополис Москва" наладят производство чиплетов

Компания освоила сложный технологический процесс разварки кристаллов и начнет собственное производство микросхем.
Ранее подобную продукцию закупали за рубежом.
Специалисты компании "СпецЭлектронСистемы" освоили разварку кристаллов на корпус платы золотой проволокой толщиной 18 микрометров. Процедура полностью автоматизирована, а применяемый метод позволяет за рабочую смену реализовывать свыше 3 000 точек разварки.
Ранее в процессе создания микросхем использовались системы на кристалле, закупаемые у иностранных производителей. Специалисты создавали дизайн изделия и отправляли его на зарубежный завод, откуда получали готовый чип. Теперь компания наладит собственное производство таких элементов в Печатниках.
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На самом деле, производителей и гвоздей в частности, и метизов в целом и простых, и сложных в России и даже конкретно в Петербурге хватает. Но, пожалуй, обиднее всего слушать упреки было Игорю Зюзину, совладельцу «Мечела», Алексею Мордашову, председателю совета директоров ПАО «Северсталь», Владимиру Лисину, владеющему «Новолипецким металлургическим комбинатом», и Виктору Рашникову, владельцу «Магнитогорского металлургического комбината». Среди прочей продукции эти предприятия, являющиеся лидерами по производству стали, «клепают» гвозди тысячами тонн.
Реакция не заставила себя долго ждать. «Северсталь» устами своего топ-менеджмента опровергла обидное высказывание, сообщив, что 77% гвоздей на рынке РФ отечественного производства, и только 23% импортного (20% из них Белоруссия, 2% Китай, 1% прочие). Поскольку общий объем выпуска у «Северсталь Метиза», согласно этому заявлению, 9 тыс. тонн в год, из которых 2 тысячи ушли на экспорт, а свою долю на рынке гвоздей в РФ компания оценивает в 8%, выходит, всего страна потребляет около 88 тысяч тонн в год. Из которых собственных 66–68 тысяч.
на серии 1801 летал да же буран