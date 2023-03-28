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В ОЭЗ "Технополис Москва" наладят производство чиплетов

В ОЭЗ "Технополис Москва" наладят производство чиплетов

Автор:
28 марта 2023 19:02
Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   технологии   технополис   электроника   
220
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Компания освоила сложный технологический процесс разварки кристаллов и начнет собственное производство микросхем.

Ранее подобную продукцию закупали за рубежом.

Специалисты компании "СпецЭлектронСистемы" освоили разварку кристаллов на корпус платы золотой проволокой толщиной 18 микрометров. Процедура полностью автоматизирована, а применяемый метод позволяет за рабочую смену реализовывать свыше 3 000 точек разварки.


Ранее в процессе создания микросхем использовались системы на кристалле, закупаемые у иностранных производителей. Специалисты создавали дизайн изделия и отправляли его на зарубежный завод, откуда получали готовый чип. Теперь компания наладит собственное производство таких элементов в Печатниках.

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Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   технологии   технополис   электроника   
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9  комментариев
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
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49
cimus Полчаса назад
Про росграм мы как то слышали, вот вот и запустят. Прошел год.
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6k
Дмитрий 38 минут назад
Я конечНо не последняя инстанция, но! Страшно далеко мы отстали в этом плане.......Да мы делаем оружие, одно из лучших в мире, но, как оказалось, в нём вся(ну почти вся) электроника не российская! И провал от всего мира огромный!!!! Вот где поле не пахано для российских компаний!
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5k
Шлагбаумэн 52 минуты назад
Автор вообще в курсе, что означает слово "разварка"? Услышал непонятное слово, и решил применить не в попад...
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4k
Григорий Час назад
если бы не проблемы, то своё производство хрен когда появилось бы! ссаные дефективные менеджеры
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Сергей Час назад
1980-е годы
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Алексей
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