Любопытный случай с кошкой Агнес Боукер

Роды – процесс ответственный, серьёзный и сопряжённый с риском. Но иногда появление на свет нового создания превращается в курьёзную историю, которая остаётся в веках.
В 1569 году в Англии молодая служанка по имени Агнес Боукер заявила в суде, что родила кошку или что-то типа того. Удивительно, но в поддержку истории Агнес на протяжении многих часов давали показания заслуживающие доверия серьёзные авторитетные свидетели. Пока служители закона кропотливо расследовали случай, чиновники и аристократы пытались понять, что делать. История о кошке Агнес Боукер распространялась как лесной пожар и стала огромной сенсацией, дойдя до тайного совета королевы Елизаветы. Почему Агнес утверждала, что в детстве у неё была кошка-монстр, и почему люди восприняли это так серьезно, что потребовалось расследование и судебные слушания?
Агнес Боукер была дочерью мясника по имени Генри Боукер, жившего в Харборо. Её отец давно скончался, а мать была ещё жива. Агнес было 27 лет, и молодая женщина работала домашней прислугой в Лестершире. В 1598 году она забеременела вне брака, что в те времена вызвало большой скандал. 22 января 1569 года Агнес дала показания в суде, рассказав, что родила кошку или какое-то чудовище.
Интересно, что это было не так уж и необычно, ведь в конце 1500-х годов суеверия цвели пышным цветом, и многие люди верили в такие вещи, как чёрная магия и колдовство (как, впрочем, и сейчас). Некоторые деревенские жители предполагали, что «ребёнок» Агнес мог быть знаком или предупреждением о грядущих ужасных событиях.
Агнес сделала множество диких и бессвязных заявлений. Её показания часто менялись. Она призналась, что неоднократно имела близкие отношения с юношей-слугой, Рэндалом Доули. Однако она настаивала на том, что отцом кошки был кто-то другой. В какой-то момент заявила, что к ней неоднократно приходил кот и вступал в интимную связь. В другом рассказе она утверждала, что это был медведь, собака или что-то ещё, что меняло форму.
Агнес добавила к своему рассказу, что когда-то она работала на школьного учителя Хью Брейди. Предположительно, мужчина несколько раз использовал служанку в своих интересах. В ходе их отношений он сказал девушке, что она должна выйти замуж за дьявола. По её словам, Брейди сказал ей, что пошлёт ей что-то, что действительно пришло к ней в виде человека, показавшегося ей борзой и кошкой одновременно.
Акушерки и несколько горожанок, которые предположительно присутствовали при родах, дали показания, которые пролили свет на историю с кошкой Агнес. Первая акушерка, Маргарет Роос, показала, что когда она осматривала Агнес, то заметила что-то в её теле «помимо естественного хода событий». Она утверждала, что не может сказать, что было внутри Агнес, но, тем не менее, это «укололо её».
Вторая акушерка, Элизабет Харрисон, ухаживала за Агнес во время родов. Она утверждала, что некое существо приходило к Агнес иногда в виде медведя, иногда в виде собаки, а иногда в виде человека.
Ситуация была настолько необычной, что группа местных жителей взяла якобы дитя Агнес и провела примитивное вскрытие. В желудке они обнаружили немного мяса и травы. Мужчины сообщили горожанам, что вместо сверхъестественного существа это была обычная кошка.
Парни также представили доказательства того, что Агнес пыталась одолжить кошку у соседей. К сожалению, бедняжка таинственным образом пропала.
Впоследствии эта история распространилась из уст в уста. И, в конце концов, комиссар архидьякона Энтони Андерсон решил провести полное расследование. Возможно, отчасти это было сделано из любопытства. Но также это могла быть попытка остановить распространение истории, которая полыхала как пожар по всей округе.
Опросив свидетелей и саму Агнес, а также проведя анализ несчастной разлагающейся кошки, он заявил, что животное было самым обычным.
Он даже дошёл до того, что для чистоты эксперимента провёл вскрытие другой кошки и обнаружил поразительное сходство с «ребёнком» Агнес. В феврале 1569 года он «передал рисунок кошки, результаты осмотра этой кошки и другой кошки для сравнения, а также полные стенограммы свидетельских показаний». Затем этот пакет информации был передан Уильяму Сесилу, государственному секретарю Елизаветы I. Андерсон также передал свое мнение о ситуации: «Очевидно, что это подделка; но всё же мы не можем добиться признания в том, как это было сделано».
Елизаветинская Англия была очень религиозной и консервативной. Общество было разделено на католиков и протестантов. С женщинами, забеременевшими вне брака, происходили плохие вещи. Такая беременность очень порицалась религиозным обществом. Во время судебных показаний Агнес рассказала, что пыталась покончить с собой. Женщины в её положении часто сталкивались с ужасными трудностями и отчуждением.
Таким образом, Агнес выдумывала истории, чтобы скрыть правду. Это позволило ей избежать позора и получить ту заботу и внимание, которые она получала. Если бы она рассказала правду, то, скорее всего, потеряла работу без шансов найти другую.
Агнес, несомненно, была беременна. Есть две версии. Одни считают, что она совершила детоубийство. Другие полагают, что Агнес действительно родила ребёнка от кота-монстра как предзнаменование чего-то ужасного (а как же без этого?)
Либо девушка была очень простодушна и рассказала действительно запутанную историю, либо она так убедительно разыгрывала из себя жертву, что не понесла никакого наказания, попросту запутав доверчивых горожан. Однако её любопытная история живёт уже больше 450 лет и продолжает периодически всплывать, заставляя уже современников размышлять над тем, что же случилось с Агнес и её кошкой.
Источник:
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