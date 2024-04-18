Любопытный случай с кошкой Агнес Боукер

Агнес Боукер была дочерью мясника по имени Генри Боукер, жившего в Харборо. Её отец давно скончался, а мать была ещё жива. Агнес было 27 лет, и молодая женщина работала домашней прислугой в Лестершире. В 1598 году она забеременела вне брака, что в те времена вызвало большой скандал. 22 января 1569 года Агнес дала показания в суде, рассказав, что родила кошку или какое-то чудовище.

Интересно, что это было не так уж и необычно, ведь в конце 1500-х годов суеверия цвели пышным цветом, и многие люди верили в такие вещи, как чёрная магия и колдовство (как, впрочем, и сейчас). Некоторые деревенские жители предполагали, что «ребёнок» Агнес мог быть знаком или предупреждением о грядущих ужасных событиях.