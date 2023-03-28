Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и смысла, чем в газетах

FISHKINET
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2... Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле... 18 человек, которым не помешало бы немного удачи 18 человек, которым не помешало бы немного удачи Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и... Даже в кино такого не увидишь. К чему может привести отвалившееся колесо Даже в кино такого не увидишь. К чему может привести отвалившееся... "Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя "Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в... Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви Скрины из соцсетей&nbsp; Скрины из соцсетей  Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать Гордый спортсмен, который не умеет проигрывать Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего парня айфон Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего... 30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов 30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 марта 30+ примеров сногсшибательного дизайна 30+ примеров сногсшибательного дизайна Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на...
Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и смысла, чем в газетах

Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и смысла, чем в газетах

Автор:
28 марта 2023 05:34
Метки: Надписи на стенах   интересно   культурный вандализм   мудро   надпись   философия   
2151
15

"Культурный вандализм" - это блог художника Андрея, который собирает разные философские записи на стенах домов, машинах и гаражах. Порой в том, что написано тайком, в темноте, в переулке, гораздо больше правда и искренности, чем в газетах. За творчеством людей в разных уголках страны, которое собрано в блоге, следят 100 тыс человек.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Надписи на стенах   интересно   культурный вандализм   мудро   надпись   философия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
4ijik 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
4ijik 47 минут назад
И всё-таки, где эта дверь?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 49 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45002



Другие посты автора
Популярное
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Набирающие популярность
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Почему гавайский остров Ниихау уже более 100 лет закрыт для посещения
Почему гавайский остров Ниихау уже более 100 лет закрыт для посещения
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Посиделки в интернете

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#факты#забавно#США#Прикол#новости#фильм#искусство
#Юмор#автомобили#люди#аварии#картинки#Фотографии#Россия#позитив#археология#кино
#история#автомир#в мире#дтп#Приколы#авто аварии#наука#подборка#Индия#сарказм
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Надписи с тонким налётом юмора, которые могли появиться только в России Надписи с тонким налётом юмора, которые могли появиться только в России Безумная порция уличной философии Безумная порция уличной философии Философия улиц, или о чём говорят стены городов Философия улиц, или о чём говорят стены городов Этот берлинский дизайнер - Энди Уорхол наших дней! Этот берлинский дизайнер - Энди Уорхол наших дней! Жизненные, яркие и грустные надписи наших будней Жизненные, яркие и грустные надписи наших будней

На что жалуетесь?

Вернуться