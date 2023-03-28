Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и смысла, чем в газетах

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"Культурный вандализм" - это блог художника Андрея, который собирает разные философские записи на стенах домов, машинах и гаражах. Порой в том, что написано тайком, в темноте, в переулке, гораздо больше правда и искренности, чем в газетах. За творчеством людей в разных уголках страны, которое собрано в блоге, следят 100 тыс человек.
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