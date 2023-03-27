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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Никита Хрущев, «Уже один». сентябрь 1964. Фото Леонид Бергольцев
На первом плане – Никита Хрущев; в профиль в очках – Михаил Суслов; рядом с ним в светлой шляпе – Николай Шверник; рядом с ним – Леонид Брежнев; следующий –Николай Подгорный; с усами – Анастас Микоян; рядом с Микояном – Дмитрий Полянский; за Хрущевым – Андрей Громыко; в шинели слева – Родион Малиновский, рядом с ним усами – Борис Пономарев.
Городской электромобиль General Motors на подзарядке. На заднем плане — электромобиль EBS «Сандэнсер». Фото 1973 года
Вьетнамские солдаты сопровождают пленных китайских солдат во время китайско-вьетнамской войны, 1979 год
Грейс Келли, принцесса Монако, и ее муж Ренье III, князь Монако, привлекли внимание любопытных горожан во время шоппинга в Лозанне, Швейцария, 1956 год
Майкл Джордан, 1984 год
Фотограф Якобус Рентмеестер сумел поймать фирменный прыжок студента университета Северной Каролины Майкла Джордана, создав прекрасный образ спортсмена .
Ровно 55 лет назад...27 марта 1968 года Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли в авиационной катастрофе
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