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Фотографии из прошлого

Автор:
27 марта 2023 22:12
Метки: история   ретро   фото   
503
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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820
Rom 9 часов назад
Хочу в этот бар.
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3k
MPEG-8 21 минуту назад
Грейс Келли вообще то Княгиня Монако, а Принцесса Монако, это фильм с Николь Кидман.
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17k
тов.Suhov 9 часов назад
Так для Белуччи было бы лучче

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