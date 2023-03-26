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Рассказ летчика-истребителя В. Талалихина

Рассказ летчика-истребителя В. Талалихина

Автор:
26 марта 2023 18:58
Сообщество : Истории
Метки: Великая Отечестевнная   история   летчик-истребитель   рассказ   
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Во время налета немецких самолетов на Москву в ночь с 6 на 7 августа летчик-истребитель младший лейтенант В. Талалихин протаранил фашистский бомбардировщик, а сам спасся на парашюте. Вчера летчик-орденоносец посетил редакцию «Красной звезды» и рассказал некоторые подробности этого воздушного поединка.

— Немецкий самолет был замечен на высоте 4.500 метров в районе деревни Н. Мне приказали перехватить врага, и я немедленно вылетел наперерез ему. Вскоре я увидел слева от себя вражескую машину. Запас скорости у меня был очень большой и я свободно настиг фашистского стервятника. Приходилось даже убавлять газ, чтобы не обогнать немца, хотя он, как говорят у нас, «летел на всю железку». Потом я зашел неприятелю в хвост и первой же пулеметной очередью повредил правый мотор. Бомбардировщик развернулся и бросился наутек от Москвы.


Преследуя уходящий самолет, я расстреливал его из пулемета. Но, видно, «беглец» был из опытных. Он упорно увертывался от огня и шел вперед, хотя и со снижением. К этому времени у меня кончились боеприпасы. Принимаю решение: таранить. Стараюсь подойти к немцу поближе и винтом отрубить ему хвост. Когда до врага осталось метров 10—15, из хвостовой точки неприятельского самолета засверкала пулеметная очередь. Пули пролетели с правой стороны кабины, обожгли руку. Тогда я со злостью сказал себе: «Вас четверо, я один. Посчитаемся». Дал газ и врезался в фашистский самолет.

От удара мой самолет перевернулся на спину. Надо прыгать. Высота 2.500 метров. Выбираюсь из кабины с парашютом, делаю затяжку на 800—900 метров. Ясно слышу гул своего самолета, пролетающего мимо меня. Когда парашют раскрылся, я увидел горящий бомбардировщик противника, устремившийся к земле. Приземлился я удачно, и первое, что захотелось узнать,— который сейчас час. Всматриваюсь в циферблат своих часов. Оказывается, при ударе они остановились. Стрелки показывают 23 часа 28 минут. Деревня, возле которой я опустился, находится в 35 километрах от Москвы. Колхозники по-братски встретили меня: быстро перевязали руку, переодели, напоили молоком и помогли добраться до ближайшей воинской части..
После небольшого отдыха поехали в месту падения немецкого бомбардировщика. Среди обломков машины лежали четыре трупа. На шее одного летчика, вероятно стрелка, видна рана: пуля прошла навылет. Командиром экипажа оказался офицер, награжденный «железным крестом» за польскую кампанию 1939 года и особым отличительным знаком за Нарвик. Мы нашли в кабине самолета план Москвы, личные документы экипажа, оружие, взятое на случай обороны при вынужденной посадке, — парабеллумы, браунинги, ножи. Немцам не удалось сбросить свой смертоносный груз на Москву. На месте падения самолета «Хейнкель111» мы обнаружили много зажигательных бомб..

Заканчивая беседу, младший лейтенант Талалихин сказал:

— Москва — мой родной город. Здесь я вырос, здесь работал на мясокомбинате, отсюда в 1938 году уехал в школу пилотов. Москва дала мне, двадцатитрехлетнему рабочему парню, грозное боевое оружие, и я горжусь, что мне выпала честь вместе с другими летчиками стоять на страже любимой столицы.

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Метки: Великая Отечестевнная   история   летчик-истребитель   рассказ   
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10  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Статья о Вкиторе Талалихине вышла в "Красной звезде" 8 августа 1941 года.
Через два месяца, в возрасте 23 лет, он погибнет в воздушном бою.
Этот пост - опчти дословно вопросизводит статью в "Красной звезде", но источником автор указывает собственный телеграм канал.
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−12
aexl Час назад
kj
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Что-то мне кажется, что кто-то готовится опубликовать на Фишках модернизированный курс Великой отечественной войны со сбором кармы. Сколько таких публицистов уже было. И ведь что получается, народ тут простодушный, в основном сельский, к историчности рассказок не взыскательный, может и прокатит у обновленца.
И еще одна цитата:

"Здесь и кроется главная опасность интернета и так называемой гласности - любой манипулятор пытается правдами и неправдами одурачить своих слушателей, втереться им в доверие и получает удовлетворение от появления последователей. Ещё одним страшным явлением можно назвать незащищённость общества от таких манипуляций историей и фактами. Разленилось оно, перестало видеть врага и использовать знания, за неимением времени на самообразование начало слепо доверять любому источнику информации."
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13k
Kostick 3 часа назад
В. В. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года.
"Вчера летчик-орденоносец посетил редакцию «Красной звезды» и рассказал некоторые подробности этого воздушного поединка." - автор, а не стыдно? Герой жизнь отдал, а такой шлак постить... очень и очень прискорбно... да и останься он живым, 1918 года рождения ныне живых то единицы.
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11k
Rus77 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Куртуазный Маньерист 3 часа назад
Вечная Память Войнам!
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
с уучетом того что на И16 он таранил Хенкель 111 поступок крайне геройский, и з 4 пулеметиков ШКАС он этому монстру мало что мог сделать
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