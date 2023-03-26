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Отрывки из обрывков

Отрывки из обрывков

Автор:
26 марта 2023 13:43
Метки: Отрывки из обрывков   Постмодерн который мы заслужили   Юмор   
1348
6

Новая порция доброго упоротого юмора

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Метки: Отрывки из обрывков   Постмодерн который мы заслужили   Юмор   
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11  комментариев
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42k
Per aspĕra ad astra 9 часов назад
Ванятка, не надоело русофобией заниматься?
Помнишь ты в непонятках был как мой никнейм переводится?
До сих пор не понимаешь с древнелатинского???
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4k
Григорий 8 часов назад
о ванятку выпустили на выходные
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Иван Кемеров

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