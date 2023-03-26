Новая порция доброго упоротого юмора
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Помнишь ты в непонятках был как мой никнейм переводится?
До сих пор не понимаешь с древнелатинского???