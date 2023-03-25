Тигры в грязи. Воспоминания немецкого танкиста

Мало общего





Вплоть до середины лета 1944 года Отто Кариус сражался на Восточном фронте, где максимально близко познакомился с Красной Армией. Он никак не мог привыкнуть к той интенсивности боевых действий, которые вели русские. «Среди голубого неба они создали огневую завесу, не оставлявшую места воображению. Она покрыла весь фронт нашего плацдарма. Только Иваны могли устроить подобный огневой вал», – пишет немец в своих воспоминаниях.





Американскую армию, судя по всему, Кариус также оценивал достаточно высоко, однако она, по его мнению, не шла ни в какое сравнение с советской армией. Русские предпочитали вести «многослойный огонь» всеми доступными средствами – от легких минометов до тяжелой артиллерии. Интенсивность этих обстрелов была настолько высока, что на протяжении нескольких недель немецкие солдаты не могли спокойно спать. Тактика американцев было куда более осторожной.

Поражала Кариуса и быстрота атак дивизий РККА, что усилилось во второй половине 1943 года. Они атаковали и окружали участки базирования танковых подразделений вермахта столь внезапно, что экипажи просто не успевали залезать в свои машины. Особенно тяжело немцам приходилось в зимние месяцы. «Снаружи метель с колючим снегом перехватывала дыхание и сбивала с ног. Для русских это была идеальная погода для атаки», – вспоминал Кариус.



В одном из таких боев русские танки смяли ряды обороняющихся прежде, чем они сумели произвести хотя бы один выстрел. Кариус отмечает, что германская дивизия бросилась врассыпную, и новейшая техника оказалась в руках красноармейцев. Немцев спасало лишь то, что русские не продолжили контрнаступление и полк, в котором воевал Кариус, смог ликвидировать прорыв. Танковый-ас признавался: «Это был настоящий сумасшедший дом!».



С русскими не проходили уловки, на которые могли клюнуть американцы. Кариус рассказывал, как они заминировали мост, а затем выставили предупредительные знаки в противоположную сторону в надежде, что русские поедут в неверном направлении. Но увы, советские танкисты на эту уловку, которая позднее получалась на Западном фронте, не поддались.





Пять опаснее чем тридцать





По мнению, Кариуса, быстрому продвижению американцев весьма поспособствовали высококачественные дороги, которые были построены при Гитлере, за что янки должны были быть благодарны фюреру. Именно отсутствие подобных дорог в России не позволило немцам развить успех, – размышлял танкист: вместо того, чтобы достигнуть Москвы наши танки постоянно вязли в грязи.

Но, конечно, не только распутица и бездорожье мешали германскому блицкригу. Кариус отдавал должное героизму и выучке советских бойцов. Война со столь сильным противником закалила немецких солдат, и если бы у Кариуса оставалось больше командиров танковых экипажей, прошедших боевое крещение в России, то он мог бы гораздо успешнее отражать наступление янки. «Пятеро русских представляли большую опасность, чем тридцать американцев», – полагал мемуарист.



В конце войны Отто Кариус воевал на Ягдтигре – самоходной артиллерийской установке, на которую германское командование возлагало большие надежды. Но из-за малочисленности и перебоев с поставками горючего эти машины толком себя не проявили. Хотя те Ягдтигры, которые вступили в бой, продемонстрировали способность уверенно уничтожать любой из участвовавших в войне образцов бронетехники стран антигитлеровской коалиции.



Вот и Кариус надеялся, что новые машины смогут «показать янки, что война ещё не кончена». И его надежды отчасти оправдались. «За всю войну я никогда не видел, чтобы солдаты разбегались так, что только пятки сверкали, хотя по существу ничего особенного не происходило», – писал танкист об итогах небольшой спецоперации. Немцы, уже привыкшие к такому противнику, как русские, были поражены поведением янки..



Сравнил танкист советские и американские войска при ликвидации последними «рурского мешка», куда в начале апреля 1945 года угодила более чем 300-тысячная германская группировка и смогла продержаться там почти три недели. «Как много времени потребовалось американцам, чтобы ликвидировать мешок», – отмечает Кариус, – русские, по его словам, не позволили бы немцам оказывать столь длительное сопротивление.



Кого больше опасалось население Германии, русских или американцев? Отто Кариус отвечает на этот вопрос следующим образом. Большинство жителей желали прихода американцев, хотя немногие из них верили в сказку об «освободителях», которая была опровергнута массированными бомбардировками авиации союзников.



Но, в конце концов, русских боялись гораздо больше, подтверждением чему являлось паническое бегство «несчастных людей по снегу и льду».





Надежды потеряны





Американцы действовали очень нерешительно, что затягивало военные действия на Западном направлении. Немцы тоже были измотаны войной на два фронта и не имели сил для сопротивления, хотя, по словам Кариуса, не желали верить, что все их усилия бессмысленны. «Если бы наши противники проявили хотя бы немного больше отваги, мы, вероятно, капитулировали бы гораздо быстрее», – был уверен танкист.



Многие немецкие солдаты, видя, как их товарищи «храбро сдерживают русских» не желали быть захваченными раньше времени в плен «этими недоучками». Тем не менее, признается Кариус, они всё же предпочитали попасть в плен именно к американцам, а не к русским, так как надеялись на достойное обращение собой.



Танковый ас вспоминает, как рассматривал в бинокль продвижение американской колонны по рурской магистрали в сторону Дортмунда и видел немецких женщин, махавших этим «освободителям». «Повсюду вдруг стали развеваться белые флаги. Город, совсем недавно спокойный как кладбище, снова оживился», – читаем мы в мемуарах Кариуса.



Когда в итоге подразделение Кариуса оказалось в руках американцев, он имел любопытный разговор с командиром передового бронетанкового отряда. Американец спросил у Кариуса, почему вермахт так долго и упорно оказывал сопротивление союзным войскам на Западном фронте и посоветовал ему беречь своих бойцов, так как «нам скоро понадобится каждый солдат для выполнения совместных задач». Немецких офицер предположил, что это имело отношение к совместной кампании против русских.



Но вскоре американцы подошли к Эльбе для воссоединения с советскими войсками и надежды на совместную борьбу против русских были потеряны, – пишет Кариус. Немец был разочарован, так как рассчитывал на совместную превентивную войну против России силами западных держав. Он с сожалением признавал, что «единственная цель, которую преследовали союзники все вместе, была достигнута: Германия перестала существовать». Но без русских у американцев не было бы никаких шансов выиграть эту войну с Германией, – подытожил танковый ас.