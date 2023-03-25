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Зулейха Габибовна Сеидмамедова

Зулейха Габибовна Сеидмамедова

Автор:
25 марта 2023 13:07
Сообщество : Истории
Метки: Азербайжан   Великая отечественая   Летчицы   история   
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На довоенном фото - Зулейха Габибовна Сеидмамедова, первая девушка-азербайджанка, ставшая летчиком и инструктором парашютного спорта.


Выпускница штурманского факультета Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского 1941 года. В конце 1941 года назначена штурманом только что созданного 586-го женского истребительного авиаполка. В его составе Зулейха принимала участие в воздушных боях в Сталинградской битве, а также в битве на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции. Была награждена орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. За время войны Зулейха Сеидмамедова на своём самолете-истребителе Як-9 совершила более 500 боевых вылетов и провела более 40 воздушных боев. Конец войны Зулейха встретила в Бухаресте уже в должности заместителя командира 586-го женского истребительного авиаполка.

После войны, демобилизовавшись из армии, вернулась в Баку, где работала сначала инструктором Бакинского городского комитета партии. В сентябре 1946 года была избрана секретарем ЦК ЛКСМ Азербайджана и работала в этой должности до 1951 года. Была избрана депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1947 году. С 1951 года до 1974 года — министр социального обеспечения Азербайджанской ССР. Работала также на должности заместителя председателя президиума Азербайджанского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Всего была награждена семью орденами, а также медалями.


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Метки: Азербайжан   Великая отечественая   Летчицы   история   
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2  комментария
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15k
куджо 2 часа назад
Вот! А сняли унвлое дерьмо про зулейху открывающюю глаза.. Что как бы характерезует кому кто герой
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52k
smakido Час назад
Солдат, спортсменка, умница и красавица.
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Великая Отечественная

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