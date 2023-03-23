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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
23 марта 2023 07:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1341
33
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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9  комментариев
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4k
Макс 43 минуты назад
Комментарий к фото
-Гив ми ту тикетс ту Даблин.
-Куда блин?
-Идиот. Ту Даблин.
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376
tanpopo Минуту назад
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"пытался через суд отменить их фамилии" - кто эту котоламповую чушь придумывает? как будто кому-то есть дело до фамилий чужих людей.. тем более что это не такая уж редкая фамилия
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7k
Invertor 8 минут назад
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17k
RDen 8 минут назад
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концентрация какая у кислоты?
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