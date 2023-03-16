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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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Например, я своему сыну тоже вязала такие штаны, только темно зеленого цвета. Выкройка для вязания была в журнале "Работница".
Победа коммунизма неизбежна, ибо учение Маркса-Ленина - единственно верное.
Осьминог на набережной в Ялте, и пляж в районе Никиты.
До этого лет 15 московская окружная железная дорога была заброшена...
Это означало, что надо идти ближе к предыдущей борозде, возле неё, только ударение на последнюю букву. Говорит что и он так с отцом пахал ещё до войны, а его отец со своим отцом.
Это на полях пахали на лошадях, а огороды около дома чаще всего такой вот сохой, и запрягали домашних, и детей, и женщин.