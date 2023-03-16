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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 марта 2023 21:47
Метки: СССР   Фотографии   история   
438
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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11  комментариев
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67k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Комментарий к фото
Всегда с удовольствием смотрю такие фотографии времен своей молодости. Вспоминаются давно забытые вещи.
Например, я своему сыну тоже вязала такие штаны, только темно зеленого цвета. Выкройка для вязания была в журнале "Работница".
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Комментарий к фото
В шестом классе носила точно такой рыжий сундук. Чудовищно тяжёлый, неудобный, и ручка оторвалась в середине учебного года.
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Комментарий к фото
А потом там хранились пуговицы.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Да, помним. Трава зеленее, небо голубее, ну и далее по списку.
Победа коммунизма неизбежна, ибо учение Маркса-Ленина - единственно верное.
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3k
поручик Ржевский 2 часа назад
О! Ялта.
Осьминог на набережной в Ялте, и пляж в районе Никиты.
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Комментарий к фото
Сейчас на этом месте платформа МЦК Автозаводская.
До этого лет 15 московская окружная железная дорога была заброшена...
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67k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Комментарий к фото
А так мы с отцом пахали огород на даче, я в качестве лошади. А папа всё время покрикивал "ВозлЕ!".

Это означало, что надо идти ближе к предыдущей борозде, возле неё, только ударение на последнюю букву. Говорит что и он так с отцом пахал ещё до войны, а его отец со своим отцом.
Это на полях пахали на лошадях, а огороды около дома чаще всего такой вот сохой, и запрягали домашних, и детей, и женщин.
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